Jóvenes barilochenses sufrieron un grave accidente en Bali y piden ayuda para su atención médica

Federico Domínguez está internado en terapia intensiva y Paz Lupo es operada hoy por fracturas en ambas piernas. Sufrieron un accidente en moto cuando disfrutaban de sus vacaciones en Indonesia. Los seguros no cubren la totalidad de los gastos y la familia necesita reunir el dinero en 48 horas. Datos para ayudarlos.

jueves 05 de noviembre de 2026

Federico Domínguez y Paz Lupo, una pareja de jóvenes que vivió en Bariloche, sufrió un accidente en moto en Bali, Indonesia, donde estaban de vacaciones. Ambos perdieron la conciencia en el momento del hecho.

Ambos están en el hospital RSU Kasih Ibu Saba, de Gianyar, Bali.

Domínguez se encuentra en terapia intensiva con múltiples fracturas y necesita varias intervenciones quirúrgicas. Paz, que se fracturó las dos piernas, ingresó al quirófano a las 7 de la mañana de este jueves y hasta el cierre de esta nota no había salido.

Guadalupe, hermana de Paz, relató lo ocurrido a Económicas Bariloche. Según explicó, el seguro de Federico no cubre ningún gasto. Sus operaciones tienen un costo de 30.000 dólares, a lo que se suman estudios, medicamentos y otros gastos. En el caso de Paz, la cirugía cuesta 25.000 y su seguro cubre apenas 10.000.

La familia debe reunir el resto del dinero en las próximas 48 horas para afrontar los pagos. Por eso solicitan colaboración económica: “Cualquier aporte suma”, indicó Sol.

Las rede sociales viralizaron la campaña para reunir los fondos, con la idea de sumar voluntarios que puedan realizar aportes económicos a la causa.



El alias de la cuenta en pesos para reunir las colaboraciones solidarias es mirta.alma.mia y está a nombre de Mirta Graciela Domínguez.