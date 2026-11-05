Más de 200 personas participaron de la campaña oftalmológica gratuita en Bariloche

. La jornada, destinada a mayores de 18 años, incluyó controles para detectar glaucoma, retinopatía diabética y otras patologías oculares, mediante equipamiento tecnológico de última generación aportado por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y empresas del sector.

jueves 05 de noviembre de 2026

Con una convocatoria que superó los 200 vecinos y vecinas, se realizó una campaña oftalmológica preventiva y gratuita en el Hospital Modular del kilómetro 8 de San Carlos de Bariloche. La jornada, destinada a mayores de 18 años, incluyó controles para detectar glaucoma, retinopatía diabética y otras patologías oculares, mediante equipamiento tecnológico de última generación aportado por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y empresas del sector.

El presidente de la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN), Patricio González Valdés, destacó el alcance de la jornada: “Como es una campaña gratuita y de difusión masiva, la verdad es que estamos atendiendo muchísimos pacientes; entregamos todos los números y superamos los 200 atenciones. Participan profesionales de La Pampa, General Roca y Neuquén. La idea es atender de manera gratuita, detectar patologías a tiempo y derivar al hospital zonal o a la cobertura correspondiente según el caso”.

Por su parte, la Jefa del servicio de Oftalmología del Hospital Zonal de Bariloche, Hebe Mangold, valoró la importancia de la prevención y el trabajo articulado: “Estamos muy contentos con esta iniciativa. A diferencia de la campaña de prevención de ambliopía que hicimos hace dos semanas para niños, esta vez nos enfocamos en adultos, con y sin factores de riesgo, para hacer controles de fondo de ojos con equipos especiales. Ya hemos detectado pacientes con sospecha de glaucoma y retinopatía diabética a los que vamos a citar y derivar para su seguimiento”.

Desde la organización resaltaron que la alta demanda refleja el gran interés de la comunidad por el cuidado de la salud visual, consolidando una vez más el trabajo conjunto entre los equipos sanitarios de la provincia y las asociaciones profesionales para garantizar prevención y acceso a lo largo del territorio rionegrino.