Comienza hoy en Bariloche el Festival Iberoamericano de Periodismo Narrativo

La cuarta edición se realiza hasta el sábado 7 en el Puerto San Carlos y la UNRN, con María Moreno como invitada de honor y más de treinta invitados de Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. La entrada es libre y gratuita.

jueves 05 de noviembre de 2026

Invitada de honor María Moreno; Martín Caparrós desde Madrid. NAVE convoca a grandes escritores en Bariloche.

San Carlos de Bariloche es desde hoy sede de NAVE de No Ficción, el festival que organiza la Fundación de Periodismo Patagónico. La cuarta edición se extiende hasta el sábado 7 de noviembre, a orillas del lago Nahuel Huapi, con talleres, charlas, muestras y proyecciones.

La invitada de honor es la periodista, escritora y ensayista María Moreno, quien además dará un taller exclusivo. Martín Caparrós participará de manera virtual desde España en una charla sobre el oficio y las razones de la escritura.

El presidente de la Fundación, Santiago Rey, afirmó que el festival "es una apuesta por descentralizar el debate cultural: narrar el sur desde el sur del continente y proyectar la voz patagónica en el mapa iberoamericano".

Charlas



Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, y Mónica González, Premio Nacional de Periodismo de Chile, debatirán sobre la crisis de la libertad de expresión en América Latina.

Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias hablarán del periodismo en tiempos de ultraderecha. Marina Abiuso, Agustina Paz Frontera y Camila Vautier abordarán cómo sostener la agenda feminista.



Martín Sivak tratará cómo contar lo íntimo en clave periodística, y Juan Carrá y Mariana Komiseroff, cómo se narra el horror. Marcelo Figueras recorrerá la historia argentina a través de la vida y la música del Indio Solari.

Pablo Bernasconi, Maxi Guerra y Migue Roth conversarán sobre ilustración, podcast y cine documental. Paula Rodríguez y Flavia Campeis presentarán los documentales sonoros Presas por parir y ¿Dónde está Paula?



Jorge Spíndola ofrecerá una lectura de poesía; el fotoperiodista Pablo Grillo, herido por las fuerzas de seguridad en marzo de 2025, inaugurará una muestra de su trabajo en diálogo con Cora Gamarnik.



Se proyectará además El Partido, sobre el Argentina-Inglaterra de 1986, con la presencia de Andrés Burgo, autor del libro que la inspiró.

Habrá una mesa sobre los desafíos del periodismo regional, la presentación del Mapeo de Medios del Sur del Continente y la entrega de premios del VIII Concurso de Crónica Patagónica. También se lanzará la antología *El pianista que jamás llegó al concierto*, con diecisiete crónicas del sur, y se presentará el libro *Anacrónicas*, de Santiago Rey.

Talleres

Las mañanas estarán dedicadas a la formación, con talleres sobre fotografía, reporteo en territorio, podcast narrativo, trabajo con archivos, crónica patagónica, comunicación de la ciencia, crimen organizado e inteligencia artificial.

Estarán a cargo de Cora Gamarnik, Carolina Rojas, Ezequiel Epifanio, Juan Carrá, Cecilia Rayén Guerrero Dewey, Guillermo Mattei, Carlos Basso e Irina Sternik.

La librería barilochense La Sede, de Tani Covezzi, finalista este año del Premio a la Labor Librera de la Feria de Editores, también estará presente.

Las charlas se realizan en Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71) y los talleres en la Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463). El programa completo y las inscripciones están en el sitio web de la organización.

Ángeles Alemandi

Ángeles Alemandi, integrante de la Fundación y coeditora de En Estos Días, su plataforma de periodismo narrativo, destacó que "NAVE ya se consolidó como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica".

En ediciones anteriores participaron Leila Guerriero, Cristian Alarcón, María O'Donnell, Alejandro Bercovich, Julio Villanueva Chang, Hinde Pomeraniec, Julia Mengolini, Omar Rincón, Jordi Carrión, Cristina Rivera Garza y Pablo Piovano, entre otros. En 2024 reunió a más de 1.300 asistentes.

Rey señaló que, aunque fue concebido como un encuentro entre y para periodistas, el festival convoca a sectores amplios interesados en la discusión pública. Lo definió como "un gran encuentro federal e internacional que pone a Bariloche en el centro de la discusión sobre la calidad del periodismo y nuestra democracia".