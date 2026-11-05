La CEB renovó autoridades mediante una lista única de candidatos

La Cooperativa informó que completó el proceso electoral 2026. El comunicado completo,

jueves 05 de noviembre de 2026

La Cooperativa de Electricidad Bariloche informa a sus asociados que, una vez concluido el proceso de presentación y evaluación de candidaturas, quedó oficializada una única lista completa para la renovación de delegados titulares y suplentes de los distintos distritos de la institución.

La nómina fue analizada por la Junta Electoral y, posteriormente, oficializada por el Consejo de Administración, luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto Social y el Reglamento Electoral de la Cooperativa.

De esta manera la CEB cumplió con el proceso anual de convocatoria a elecciones, conformándose un nuevo cuerpo de delegados.

La CEB destaca la importancia de la participación de sus asociados en la vida institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de representación cooperativa.