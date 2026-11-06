Con paisajes de Bariloche, Tesla anunció su próxima llegada a Argentina a fines de mes

La automotriz difundió un video con sus autos en rutas de Bariloche y abrirá un salón en Unicenter, con exhibición y venta de dos modelos y una zona de test drive con otros diez vehículos. Aún no confirmó qué autos traerá ni sus precios: en EEUU rondan entre USD36.990 y USD39.990.

viernes 06 de noviembre de 2026

Tesla abrirá un local en el nivel 1 de Unicenter, donde exhibirá y venderá inicialmente dos autos. Además, habilitará una zona de pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, con 10 vehículos disponibles.

La llegada se anunció a través de un video promocional que muestra autos de Tesla recorriendo las rutas de Bariloche y alrededores, entre otras locaciones. La compañía prevé abrir el salón a fines de mes.

La empresa, fundada en 2003 y con sede en Austin, Texas, vende de forma directa, a través de tiendas propias y su plataforma online, sin concesionarios tradicionales.

Modelos y precios

La empresa no confirmó oficialmente qué modelos llegarán. En el sector se especula con el Model 3 y el Model Y, los más accesibles de la marca en Estados Unidos, donde parten de u$s36.990 y u$s39.990, respectivamente.

En la industria estiman que en Argentina costarán desde u$s60.000, casi 50% más, por impuestos y costos de comercialización. En Uruguay, donde Tesla opera desde mediados de año con un local en el shopping Punta Carretas, el Model 3 de entrada se publicó a u$s32.990. En Sudamérica, la marca también está presente en Chile y Colombia.

El camino hasta el desembarco

- En marzo se constituyó Tesla Argentina S.R.L., con objeto de importación, comercialización y venta de vehículos eléctricos, además de servicios de mantenimiento, reparación y soluciones de energía.

- Joaquín Lizarralde fue designado country manager para Argentina y Uruguay.

- En septiembre, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Elon Musk y a directivos de finanzas, políticas públicas y desarrollo de nuevos mercados.

- La compañía firmó una carta de intención con YPF para explorar una red de carga rápida en estaciones de servicio y almacenamiento de energía.

- El Gobierno elevó de u$s16.000 a u$s35.000 FOB el cupo para autos 100% eléctricos con arancel de importación de 0%, lo que permite el ingreso de los modelos más accesibles de la marca, antes excluidos.

La apuesta de Unicenter

La llegada de Tesla forma parte de un plan de transformación del shopping, con una inversión total de u$s60 millones. Unicenter recibe más de 3 millones de personas por mes y tiene 280 locales en 220.000 m² y 6.500 cocheras.

El proyecto suma 20.054 m² de superficie nueva, de los cuales 16.000 m² serán para renta. Ya se anunciaron un centro de salud de Swiss Medical, la renovación integral de SportClub y las oficinas corporativas de Grupo One, holding de Manuel Antelo que trajo Decathlon y ahora avanza con Bestseller (Jack&Jones, Only y Balmohk).