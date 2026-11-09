Video: Quiso cruzar el Ñireco y por el caudal quedó a mitad de camino

El conductor de un VW Gol intentó atravesar el arroyo Ñireco a bordo de su vehículo aunque debido al fuerte caudal quedó a mitad de camino y tuvo que ser rescatado.

lunes 09 de noviembre de 2026

El episodio quedó registrado en un video que fue publicado en la red social Tik Tok por el usuario BlackPachu. En las imágenes se ve el vehículo con la parte frontal sumergida en el arroyo, que debido a las lluvias y a los deshielos, presenta un fuerte caudal de agua.

No se trata de la primera maniobra similar en el lugar, sino que son reiterados los intentos frustrados por cruzar ese curso de agua. En el video se ve a otro vehículo auxiliando al VW Gol.

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Una vez en tierra, el agua comenzó a salir del habitáculo, por lo que se cree que el rodado habría sufrido importantes daños en sus sistemas mecánicos y eléctricos.