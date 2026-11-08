Llega León XIV al país: todas las visitas y actividades que hará

El papa aterriza hoy a las 16:30 en Aeroparque, procedente de Montevideo. Permanecerá hasta el miércoles 11 y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

lunes 09 de noviembre de 2026

El papa León XIV en el avión que lo trae a Argentina

El papa León XIV llega hoy a la Argentina, en el marco de una gira que incluye Uruguay y Perú. Aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery y se quedará hasta el miércoles 11 de noviembre. Es la primera visita de un pontífice al país desde la de Juan Pablo II, en 1987.

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Domingo 8: llegada y encuentro con Milei

Tras ser recibido en Aeroparque, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín. A las 17:20 habrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17:50 se reunirá con el presidente Javier Milei. A las 18:30 irá al Palacio Libertad, donde se encontrará con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El Gobierno invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los gobernadores.

Lunes 9: Claypole, misa en Palermo y encuentros

A las 9:15 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con el personal y las personas asistidas. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. A las 16:10 participará en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, de un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales.

A las 17:30 se reunirá en el Palacio San Martín con líderes de otras comunidades cristianas y tradiciones religiosas. A las 18:45 rezará las vísperas con el episcopado en la catedral metropolitana y a las 19:45 cenará con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10: Córdoba y vigilia con jóvenes

Partirá a las 7:30 hacia Córdoba, donde llegará a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. A las 15:15 se encontrará con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Regresará a Buenos Aires a las 18:10 y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11: cárcel, Luján y despedida

A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto. A las 10 celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para esa misa hay inscripción previa en elpapaenargentina.com.ar. A las 13:30 será la ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Ezeiza y a las 14 partirá hacia Lima.

Feriados

El decreto 1103/2026 fijó feriado nacional el lunes 9. El martes 10 es feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.