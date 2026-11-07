Un gigante de 5.500 metros: avanza al 80% la obra del primer hotel de 5 estrellas de la cordillera chubutense

El imponente edificio se encamina hacia su etapa final y se posiciona como el desarrollo turístico más grande en el tramo que une a Bariloche con El Calafate. Los responsables del proyecto estiman que la obra civil estará prácticamente terminada para fin de año.

sábado 07 de noviembre de 2026

El paisaje de la comarca andina suma una estructura sin precedentes para el mercado turístico de lujo en la región. La construcción del primer hotel de cinco estrellas de la ciudad de Esquel superó la barrera del 80 por ciento de avance y los equipos de trabajo ya ingresaron en la fase definitiva de las terminaciones estéticas y de las instalaciones de servicios.

Se trata de una apuesta arquitectónica que modificará por completo la escala de alojamiento en el sur del país. El arquitecto a cargo del proyecto, Matías Bertolini, explicó que el edificio cuenta con una superficie total de 5.500 metros cuadrados, una dimensión inédita que lo convierte en el hotel más grande de toda la franja cordillerana ubicada entre Bariloche y El Calafate.

El profesional remarcó que apuntan a concluir el grueso de la obra civil antes de que termine el año para luego enfocarse en los detalles finales. "Es un trabajo realmente titánico para nosotros", aseguró Bertolini al describir un proyecto de alta complejidad que demanda la implementación de redes contra incendios, sistemas de domótica para el control inteligente de los espacios y un equipamiento de última generación.

UN DESAFÍO LOGÍSTICO EN LA COMARCA

El desarrollo de esta megaestructura lleva unos dos años y medio de ejecución ininterrumpida desde que comenzaron los primeros trabajos de infraestructura en el predio. Levantar una obra de esta magnitud en un escenario patagónico representa un esfuerzo logístico superlativo que excede ampliamente los estándares de los edificios tradicionales que se construyen en la zona.

Más allá del inminente final de los trabajos vinculados al cemento y las estructuras, el proyecto abrirá luego una etapa clave enfocada en el aspecto comercial y de servicios. Bertolini precisó que construir el edificio representa un desafío impresionante, pero aclaró que el paso inmediatamente posterior consistirá en "darle vida" y poner en marcha la operatividad del lugar.

Esta fase operativa, ajena a la labor de la empresa constructora, requerirá la conformación de un amplio equipo de personal capacitado para sostener los estándares de calidad que exige una categoría de cinco estrellas, marcando un nuevo hito en la generación de empleo y el desarrollo turístico de la cordillera chubutense. (ADN SUR)