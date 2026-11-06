Parques Nacionales celebró sus 123 años en Puerto Blest con un homenaje a la conservación y a sus trabajadores

Autoridades nacionales, provinciales y municipales, junto a trabajadores en actividad y retirados, conmemoraron el Día de los Parques Nacionales en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se reconoció la trayectoria de empleados con 25 y 30 años de servicio y se anunció la celebración del Mes de los Parques.

viernes 06 de noviembre de 2026

Este 6 de noviembre se realizó el acto conmemorativo por el Día de los Parques Nacionales en Puerto Blest, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales junto a representantes de instituciones, intendentes de distintas áreas protegidas, directores nacionales y regionales, vocales, representantes de organismos públicos, instituciones académicas y educativas, prestadores turísticos, organizaciones y trabajadores en actividad y retirados de Parques Nacionales.

La conmemoración inició por la mañana en la Plaza Perito Moreno de San Carlos de Bariloche, con el izamiento de la bandera nacional y la entrega de una ofrenda floral en homenaje al Perito Francisco Pascasio Moreno, cuya histórica donación de tierras al Estado Nacional, el 6 de noviembre de 1903, constituyó el punto de partida para la creación del sistema de Parques Nacionales de Argentina.

Posteriormente, los participantes se trasladaron a Puerto Pañuelo para navegar rumbo a Puerto Blest en la embarcación Gran Victoria, de la empresa Turisur. Durante la navegación se realizó un emotivo homenaje en Isla Centinela, con el toque de las tres sirenas de la embarcación y un minuto de silencio acompañado por un trompetista de la Banda de la Escuela Militar de Montaña, en memoria de quienes dedicaron su vida a la conservación de los Parques Nacionales.

El acto central tuvo lugar en el Salón Huillines de Puerto Blest y fue encabezado por el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, junto al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu. Estuvieron presentes también el vicepresidente de la APN, Lucas Portela; el vocal del Directorio Fabio Francardi; el jefe de Gabinete, Guillermo Díaz Cornejo, y el director nacional de Uso Público, Javier Fernández.

“Es muy especial estar acá a 123 años del gesto fundacional del perito Francisco Moreno, recordando la gran historia de los Parques Nacionales, nuestro orgullo nacional. Puerto Blest es el punto exacto que transformó en símbolo una acción ejemplar, lo que hace que esta celebración sea también un homenaje a todos los que continuaron el legado de este prócer”, expresó Álvarez durante el acto.

A continuación, el presidente de Parques Nacionales agregó: “En este marco, hemos decidido potenciar esta efeméride como el Mes de los Parques, con eventos especiales en todas las áreas protegidas nacionales durante noviembre. Lo hacemos convencido de que el mejor homenaje a Moreno es trabajar para que millones de argentinos y extranjeros puedan disfrutar de la Experiencia Parques”.

Damaso Larraburu agradeció la presencia de todos, destacando esta fecha tan significativa y agrego ” Francisco Moreno fue un gran procer de la patria, que nos dejó a todos un legado único, la conservación de los Parques Nacionales, a nosotros con la responsabilidad institucional, pero siempre junto a toda la sociedad. Gracias a todos los trabajadores de Parques por la labor que llevan adelante y feliz día”.

Durante el acto se destacó el trabajo articulado entre las distintas instituciones y organizaciones que acompañan la gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi y se realizó el reconocimiento a trabajadores y trabajadoras de la Administración de Parques Nacionales que cumplieron 25 y 30 años de servicio, en agradecimiento a su trayectoria, compromiso y dedicación a la protección de las áreas naturales protegidas.

En esta oportunidad recibieron reconocimientos Lucio Gerardo Nicolás, y Noelia Rodríguez Liberatoscioli, por sus 25 años de servicio; y Víctor Hugo Arnaiz y José Héctor Oyarzo por sus 30 años de trayectoria. Estos reconocimientos tuvieron un valor especial al contar con la participación de familiares, quienes acompañaron a los trabajadores en este momento y fueron parte de la entrega de las distinciones.

Diversas instituciones hicieron también llegar sus presentes y junto a sus representantes compartieron valiosas palabras en el acto.

La jornada concluyó con un encuentro de camaradería entre los presentes, en un espacio que permitió compartir y fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de la Administración de Parques Nacionales y las instituciones comprometidas con el cuidado de nuestro patrimonio.

A 123 años de aquel gesto fundacional del Perito Francisco Pascasio Moreno, el Día de los Parques Nacionales representa una oportunidad para renovar el compromiso con la conservación de la naturaleza, el resguardo de nuestro patrimonio cultural y el trabajo conjunto para garantizar que estos espacios sigan siendo protegidos y disfrutados por las generaciones presentes y futuras.