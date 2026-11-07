"Voy a quemar la casa con vos adentro": la dura amenaza de un hombre a su pareja

El sujeto fue detenido por la Policía. "Te voy a matar a golpes" y "Voy a quemar la casa con vos adentro" fueron algunas de sus amenazas. Cuando quiso entrar a la vivienda donde estaba su pareja y su hija, fue detenido por la Policía.

sábado 07 de noviembre de 2026

Un hombre fue detenido en la zona sur de Bariloche, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja durante una discusión en una vivienda particular. La intervención policial se produjo luego de que la víctima denunciara el episodio en la Comisaría de la Familia y regresara al domicilio, donde el agresor habría continuado con las amenazas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Robles Pellín. Según la información policial, la discusión comenzó en el interior del inmueble y derivó en una agresión física y amenazas de muerte contra la mujer.

Tras el episodio, la víctima se presentó en la Comisaría de la Familia para formalizar la denuncia. Sin embargo, al regresar a su domicilio, el hombre habría retomado las intimidaciones e incluso intentado ingresar por la fuerza a la vivienda.

Entre otras cosas, el agresor le dijo que iba a incendiar la vivienda, en la que estaba la mujer junto a la hija de ambos, de un año de edad.

Quiso ingresar a la vivienda pero no logró su objetivo. Ante esa situación, efectivos de la Comisaría 28, que ya habían tomado conocimiento de lo ocurrido, intervinieron en el lugar y detuvieron al acusado.

El hombre fue trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales, en el marco de las actuaciones iniciadas por el episodio de violencia de género.