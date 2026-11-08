Detuvieron en Bariloche a una pareja de 21 años con 3,8 kilos de cocaína en un hotel de calle Mitre

La Policía Federal secuestró unos 3.800 gramos de la droga durante un allanamiento nocturno. Los dos jóvenes quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal, que investiga el origen y el destino de la sustancia.

domingo 08 de noviembre de 2026

Una pareja de 21 años fue detenida en Bariloche con aproximadamente 3.800 gramos de cocaína en un hotel de calle Mitre, en el centro de la ciudad. La causa tramita en la Justicia Federal.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó con información sobre un posible traslado de estupefacientes hacia Bariloche por parte de los jóvenes. Cuando llegaron a la ciudad, los investigadores los identificaron y realizaron tareas de seguimiento y vigilancia.

En ese período, los efectivos detectaron movimientos compatibles con la venta de drogas bajo la modalidad de "pasamanos". Con ese dato se realizó un allanamiento durante la noche en el hotel donde estaban alojados.

La droga estaba distribuida en varios paquetes, algunos cerrados y uno abierto. Los investigadores sospechan que parte de la sustancia se comercializó durante la jornada, algo que deberá acreditarse en la causa.

En la audiencia judicial se resolvió mantener detenidos a ambos mientras avanza la investigación. Intervienen el Ministerio Público Fiscal y personal de la Policía Federal Argentina.

Entre las próximas medidas figuran las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados y el análisis de laboratorio de la sustancia, que determinará su composición y pureza. Según las fuentes policiales, la investigación continúa para establecer la procedencia de la droga, su destino y si hay otras personas involucradas.