El Refugio López permanecerá cerrado durante casi dos semanas por tareas de mantenimiento

El tradicional refugio de montaña de Bariloche cerrará sus puertas del 13 al 24 de noviembre para realizar trabajos de renovación.

martes 10 de noviembre de 2026

El Refugio López, uno de los puntos más elegidos por quienes realizan actividades de montaña en Bariloche, permanecerá cerrado temporalmente durante casi dos semanas debido a tareas de mantenimiento y renovación de sus instalaciones.

La medida fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del refugio, donde anunciaron que se tomarán unos días para realizar mejoras en el establecimiento.

De acuerdo con la información difundida, el cierre se extenderá desde el 13 hasta el 24 de noviembre inclusive, mientras que la reapertura está prevista para el 25 de noviembre.

«¡Nos tomamos unos días para renovar el Refu!», expresaron desde el equipo del refugio, que anticipó su regreso con novedades para recibir nuevamente a visitantes y montañistas.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar una visita o planificar una actividad que incluya una estadía en el Refugio López deberán tener en cuenta estas fechas y organizar sus salidas considerando el cierre temporal.