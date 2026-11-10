Isla Victoria: cuánto cuesta la nueva excursión desde Villa La Angostura y cuáles son los horarios

La nueva conexión lacustre con Puerto Gross ya tiene tarifas y horarios disponibles. El pasaje de ida y vuelta cuesta $75.000 por adulto y el recorrido permite visitar el bosque de Isla Victoria con acompañamiento de un guía del Parque Nacional Nahuel Huapi. La entrada al área protegida se abona por separado.

martes 10 de noviembre de 2026

La nueva excursión lacustre que conecta Villa La Angostura con Puerto Gross, en Isla Victoria, ya cuenta con tarifas y horarios para quienes quieran conocer este sector del Parque Nacional Nahuel Huapi. El servicio, inaugurado recientemente después de más de 15 años de gestiones, está a cargo de la empresa Patagonia Argentina y se realiza a bordo del catamarán Patagonia Argentina.

La navegación parte desde Bahía Brava, en Villa La Angostura, y ofrece dos horarios diarios de salida. La propuesta incluye el desembarco en la isla y una visita guiada de una hora por el bosque, donde los pasajeros podrán conocer distintos atractivos naturales e históricos.

Cuánto cuesta la excursión a Isla Victoria

Según las tarifas informadas por la empresa, los valores del traslado son:

Ida y vuelta para adultos: $75.000.

Un solo tramo para adultos: $60.000.

Estos importes corresponden exclusivamente al transporte lacustre y no incluyen la entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi, que es obligatoria para ingresar a la isla y debe adquirirse antes de embarcar.

Los valores de ingreso al área protegida informados son:

Entrada general: $35.000.

Residentes nacionales, a partir de los 6 años: $15.000.

Estudiantes: $12.000.

Residentes de Río Negro y Neuquén: $8.000.

La empresa aclaró que las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Horarios de salida y regreso

La excursión cuenta con dos alternativas de horario desde Bahía Brava:

Primera salida: 11:30. El regreso desde la isla está previsto para las 13:15 y la llegada a Villa La Angostura se estima para las 14 aproximadamente.

Segunda salida: 14:15. El regreso está previsto para las 16 y la llegada a Villa La Angostura se estima para las 16:45.

En ambos recorridos, los visitantes permanecen aproximadamente una hora en el bosque, acompañados por un guía del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Desde la empresa advirtieron que pueden producirse demoras tanto en las salidas como en los regresos debido a que el muelle es compartido con otras embarcaciones.

Qué se puede conocer en Isla Victoria

Durante la permanencia en Puerto Gross, los visitantes podrán recorrer distintos atractivos de la isla, entre ellos la histórica casa de Aarón de Anchorena, el Arboretum y el Jardín Botánico.

Se trata de espacios de valor histórico, paisajístico y ambiental que forman parte del patrimonio del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La nueva conexión permite acceder directamente desde Villa La Angostura a este sector de Isla Victoria, ampliando las alternativas de navegación y las propuestas turísticas de la región.