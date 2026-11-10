Con María Emilia Soria: Weretilneck firmó el contrato de la mayor obra de agua de Río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó este lunes, junto a la Intendenta de General Roca, María Emilia Soria, el contrato para poner en marcha el nuevo Plan Director de Agua Potable de la ciudad. Se trata de la obra de infraestructura de agua más importante que llevará adelante el Gobierno de Río Negro en los próximos años, una inversión estratégica para mejorar el servicio, acompañar el crecimiento de la localidad y garantizar el abastecimiento de agua potable a las futuras generaciones.

martes 10 de noviembre de 2026

La firma del contrato representa un paso fundamental para concretar una obra largamente esperada por la comunidad de General Roca, que permitirá fortalecer y modernizar el sistema de provisión de agua potable, dando respuesta a las necesidades actuales y preparando a la ciudad para su desarrollo futuro.

El acto contó con la participación del Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el Presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, legisladores provinciales y funcionarios municipales, quienes acompañaron al Gobernador y a la Intendenta en la formalización del inicio de este proyecto estratégico.

Weretilneck destacó la trascendencia de la jornada y el impacto que tendrá la obra para la ciudad. “Es un enorme placer compartir este momento histórico para General Roca y para la provincia. Acabamos de firmar el contrato que da inicio al Plan Director de Agua Potable, la obra de agua más grande que está construyendo y que va a construir Río Negro en los próximos años”, expresó.

El Mandatario remarcó que se trata de un proyecto que responde a una necesidad histórica de la ciudad y que representa un avance fundamental en materia de infraestructura y servicios públicos. “Para la Municipalidad y para todas y todos los roquenses es un momento que esperamos durante mucho tiempo”, señaló.

Por su parte, la Intendenta María Emilia Soria destacó la importancia de concretar un proyecto largamente esperado por la comunidad. “Es una obra histórica, muy necesaria, que va a traer soluciones a muchos barrios de Roca, especialmente al norte de la ciudad. Es una obra que esperábamos con muchas ansias y que representa una respuesta concreta a una necesidad de nuestros vecinos”, expresó.

Soria también valoró que los trabajos estarán a cargo de una empresa local y agradeció el compromiso del Gobierno Provincial. “Estamos muy contentos porque la va a ejecutar una empresa roquense, una empresa prestigiosa que sabemos que va a trabajar muy bien. Estamos agradecidos con la Provincia por llevar adelante este compromiso con los roquenses”, señaló.

Durante la firma, el Gobernador Weretilneck puso especial énfasis en el trabajo articulado con el Municipio de General Roca y ratificó la decisión de mantener una agenda común de gestión, más allá de cualquier diferencia política.

“Ratificamos la actitud personal de nosotros dos de que no hay ningún tipo de diferencia que pueda dejar a Roca fuera de la provincia. La Provincia y Roca tenemos la misma agenda, los mismos objetivos y los mismos proyectos. Lo que tenemos que hacer en conjunto, lo vamos a llevar adelante”, afirmó el Gobernador.

En este sentido, destacó la importancia de sostener una relación institucional basada en el diálogo, el respeto y la búsqueda de soluciones concretas para los vecinos.

La firma del contrato del Plan Director de Agua Potable constituye así un nuevo paso en el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio, con una obra que marcará un antes y un después en la infraestructura de servicios de General Roca.