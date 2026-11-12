Créditos hipotecarios para jubilados: Banco Nación permite financiar una vivienda hasta los 85 años

La línea +Hogares permite que jubilados y pensionados accedan a préstamos hipotecarios ajustados por UVA. El plazo de devolución depende de la edad del solicitante y la deuda debe quedar cancelada antes de cumplir 85 años. La cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos y se pueden incorporar familiares como codeudores.

jueves 12 de noviembre de 2026

Los jubilados y pensionados pueden acceder a créditos hipotecarios del Banco Nación a través de la línea +Hogares, una alternativa de financiación destinada a facilitar la compra, construcción o mejora de una vivienda. Una de las particularidades del programa es que contempla a las personas mayores, aunque establece límites de edad que determinan cuánto tiempo tienen para devolver el préstamo.

Según las condiciones oficiales de la entidad, la deuda debe quedar completamente cancelada antes de que el titular cumpla 85 años inclusive. Por eso, el plazo máximo de financiación se calcula de acuerdo con la edad al momento de solicitar el crédito.

Qué plazo puede obtener un jubilado según su edad

La relación entre la edad y el tiempo disponible para devolver el préstamo establece los siguientes ejemplos:

A los 65 años: hasta 20 años de financiación.

A los 70 años: hasta 15 años.

A los 75 años: hasta 10 años.

A los 80 años: hasta 5 años.

Estos plazos son orientativos y responden al límite de edad establecido por el banco. La aprobación y el monto final dependen de la evaluación crediticia y de la capacidad de pago de cada solicitante.

Cuáles son los requisitos para acceder al crédito

La línea +Hogares está disponible para personas en actividad laboral, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas.

Uno de los requisitos económicos centrales es que la cuota mensual no supere el 25% de los ingresos netos computables. El banco también evalúa las deudas existentes y la situación crediticia del solicitante.

Además, se permite incorporar hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que deben ser familiares directos, como padres, hijos o hermanos. Sus ingresos pueden sumarse para mejorar la capacidad de financiación, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la entidad.

Para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación existen condiciones de tasa diferenciadas para determinados destinos de vivienda única y permanente.

Cómo funcionan los préstamos UVA

Los créditos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualizan según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado con la evolución de los precios.

Esto significa que las cuotas no permanecen fijas en pesos durante todo el préstamo, sino que se actualizan con el valor de la UVA. Por ese motivo, es importante considerar cómo podría evolucionar la cuota frente a los ingresos previsionales a lo largo de los años.

El Banco Nación también contempla para determinados clientes que cobran sus haberes en la entidad una opción de tope de cuota vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que tiene un costo adicional.

El respaldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES

La línea hipotecaria también cuenta con financiamiento proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Según informó el Banco Nación en octubre de 2026, la entidad obtuvo $32.000 millones en una primera licitación y otros $40.000 millones en una segunda convocatoria. De esta manera, el financiamiento del FGS destinado a +Hogares alcanzó los $72.000 millones.

Con los recursos de la primera adjudicación se otorgaron más de 210 créditos para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones por operación.

Cómo iniciar el trámite

Los interesados pueden consultar las condiciones e iniciar la solicitud a través de la plataforma oficial +Hogares del Banco Nación, donde también se encuentran las propiedades habilitadas para realizar operaciones mediante esta modalidad.

La solicitud requiere completar los datos personales y económicos, presentar la documentación correspondiente y esperar la evaluación crediticia de la entidad.

La información oficial y los requisitos actualizados pueden consultarse en el sitio del Banco Nación o en la plataforma +Hogares.

De esta manera, la línea contempla la posibilidad de que jubilados y pensionados accedan a financiación para una vivienda propia, aunque la edad, los ingresos y la evolución de las cuotas UVA son factores fundamentales antes de asumir una obligación hipotecaria a largo plazo.