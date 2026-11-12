La inflación de octubre fue del 2,2% y la Patagonia registró una suba superior al promedio nacional

El IPC aceleró respecto de septiembre y acumuló un 26,3% en los primeros diez meses del año. En la región patagónica el incremento llegó al 2,5%. Vivienda, gas y alquileres tuvieron especial incidencia en el sur del país, mientras que a nivel nacional también se destacaron los aumentos en recreación y cultura y bienes y servicios varios.

jueves 12 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre fue del 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

El comportamiento de los precios mostró diferencias entre las regiones del país. En la Patagonia, la inflación fue del 2,5%, por encima del promedio nacional y solo detrás de la región Pampeana, que registró un 2,6%.

Vivienda y servicios, los rubros que más aumentaron

A nivel nacional, la división que encabezó los aumentos fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%. Le siguieron Recreación y cultura, con el 3,3%, y Bienes y servicios varios, con el 2,3%.

Otros rubros también registraron incrementos, aunque por debajo del índice general: Prendas de vestir y calzado aumentó un 2,2%; Transporte, un 2,1%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2%.

En tanto, Salud subió un 1,7%; Restaurantes y hoteles, un 1,5%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, un 1,4%; Educación, un 1,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,8%.

Qué pasó con los precios en la Patagonia

En la región patagónica, el principal impacto sobre el índice estuvo relacionado con los gastos de vivienda y los servicios básicos. Según el informe del INDEC, los aumentos del gas y los alquileres fueron los que tuvieron mayor incidencia en la variación regional.

Este comportamiento se diferenció de otras zonas del país, donde Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia, impulsado principalmente por las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales.

La división de vivienda también estuvo atravesada por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la medición de los servicios vinculados con el hogar.