Cerro Catedral inicia una etapa de mantenimiento y obras para preparar el invierno 2027

El centro de montaña continuará habilitado para peatones hasta este viernes 13 de noviembre y luego cerrará temporalmente hasta mediados de diciembre. Durante ese período se realizarán inspecciones y reparaciones en los medios de elevación, además de obras de ampliación del Play Park, renovación del shopping y mejoras en los sistemas de prevención de avalanchas. También se incorporará nueva tecnología de seguridad para la próxima temporada.

jueves 12 de noviembre de 2026

Con la mirada puesta en el invierno 2027, Cerro Catedral comenzó una nueva etapa de trabajos de mantenimiento, renovación y mejoras en sus instalaciones. Aunque la temporada de invierno ya finalizó, la actividad en la montaña continúa con un amplio programa de tareas técnicas destinadas a garantizar el funcionamiento de los medios de elevación y mejorar los servicios para residentes y turistas.

Hasta el viernes 13 de noviembre, el centro de montaña permanecerá operativo para peatones, de 9:30 a 16 horas, a través de la telecabina Amancay. Luego cerrará temporalmente al público hasta mediados de diciembre, con el objetivo de avanzar con una nueva etapa de intervenciones.

Entre los trabajos más importantes se encuentra la Gran Inspección de la aerosilla Nubes, una revisión integral que se realiza cada seis años e incluye reparaciones mecánicas, recambio de componentes, controles de estructuras y ensayos especializados. También se llevarán adelante grandes inspecciones en las aerosillas Del Bosque y Diente de Caballo, junto con el mantenimiento habitual del resto de los medios de elevación.

En el caso de la telecabina Amancay, mientras se aguarda la aprobación de los parámetros urbanísticos necesarios para avanzar con su recambio, se realizarán tareas para mantener el equipo en condiciones de funcionamiento. El programa contempla revisiones de componentes mecánicos, controles de cables, motores, frenos, poleas y sistemas hidráulicos, además de ensayos no destructivos y controles por ultrasonido.

Más espacio para principiantes y renovación en la base

Las mejoras también alcanzarán los sectores de servicios. Uno de los proyectos principales es la ampliación del Play Park, destinado a quienes comienzan sus primeras experiencias en la nieve. El espacio, que actualmente cuenta con unas tres hectáreas, sumará 2.400 metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 8%. Además, se incorporarán cañones de nieve móviles para reforzar las condiciones del sector.

En paralelo, avanzan los trabajos de remodelación y puesta en valor del shopping de la base, que volvió a estar bajo la administración de Catedral Alta Patagonia después de 25 años. Por el momento, las intervenciones se concentran en la renovación de los espacios existentes, sin modificaciones estructurales.

Nuevos dispositivos para reforzar la prevención de avalanchas

Otro de los ejes de preparación para el próximo invierno es la actualización de los sistemas de prevención de avalanchas. Como parte del mantenimiento habitual, los equipos de Patrulla desmontaron y trasladaron a la base los dos dispositivos O’Bell’X instalados en distintos sectores de la montaña. Allí serán sometidos a revisiones técnicas y mantenimiento antes de volver a colocarse previo al inicio de la próxima temporada.

Además, para el invierno 2027 está prevista la incorporación de cuatro dispositivos Gazex, desarrollados por la empresa francesa MND. Estos equipos permiten provocar detonaciones controladas sobre el manto de nieve para generar desprendimientos preventivos y reducir el riesgo de avalanchas. Su instalación contará con infraestructura específica y asistencia de técnicos especializados.

La nueva tecnología complementará los dispositivos existentes y los procedimientos de intervención manual, con el objetivo de mejorar los tiempos de actuación de los equipos de Patrulla y fortalecer la seguridad en la montaña.

Pase Residente 2027: continúa la financiación en cuotas

Mientras avanzan las tareas de mantenimiento, Catedral también mantiene beneficios para que los residentes puedan anticipar la compra del Pase Residente 2027.

La financiación especial se extendió hasta el 30 de noviembre inclusive. Los clientes de tarjetas Visa y Mastercard del Banco Patagonia podrán acceder a 3, 6 y 9 cuotas sin interés, mientras que los titulares de Visa del Banco Macro tendrán la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.

Las promociones están disponibles tanto para compras online como presenciales en la boletería Amancay. Además, el Pase Residente mantiene el mismo precio que en la temporada anterior.

De esta manera, Cerro Catedral transita los meses de primavera y verano con una agenda de trabajos que combina inspecciones técnicas, reparaciones, renovación de infraestructura e incorporación de tecnología. El objetivo es llegar al invierno 2027 con los medios de elevación preparados, mejores espacios para los visitantes y mayores herramientas para garantizar la seguridad en la montaña.