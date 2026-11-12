El convencional denunciado por reivindicar a Videla insultó a militantes de izquierda durante su asunción

Adrián Marcelo Grau fue abucheado durante la jura de los integrantes de la Convención Constituyente que reformará la Carta Orgánica. Respondió con gestos obscenos e insultos. La APDH lo denunció penalmente por publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook.

jueves 12 de noviembre de 2026

Un tenso episodio se registró este jueves durante el acto de asunción de los quince convencionales que tendrán a su cargo la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Adrián Marcelo Grau, uno de los representantes de la alianza oficialista, reaccionó con gestos obscenos e insultos cuando fue abucheado por militantes de organizaciones de izquierda.

La controversia comenzó días antes de las elecciones del 1 de noviembre, cuando circularon capturas de publicaciones atribuidas a una cuenta de Facebook identificada con el nombre del dirigente. Los mensajes contenían elogios al exdictador Jorge Rafael Videla, expresiones que relativizaban los crímenes de la última dictadura militar y cuestionamientos a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de las frases difundidas señalaba: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. Tras la repercusión, el perfil dejó de estar disponible.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche presentó una denuncia penal el 23 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal. El organismo pidió investigar la posible comisión del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal.

Grau sostuvo que su cuenta había sido hackeada. En paralelo, convencionales de Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza solicitaron a la Junta Electoral Municipal postergar su proclamación y la entrega del diploma para reunir antecedentes. El planteo fue rechazado y el organismo confirmó la proclamación de los quince integrantes de la Convención.

Este jueves, durante la ceremonia, militantes de izquierda exhibieron pañuelos con consignas alusivas a la dictadura y abuchearon al dirigente. El intendente Wálter Cortés le tomó juramento, pero la tensión continuó desde el escenario, donde Grau respondió con insultos y gestos hacia quienes lo repudiaban.

La investigación judicial deberá determinar quién realizó las publicaciones y si su contenido configura el delito denunciado.