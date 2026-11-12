El intendente Walter Cortés tomó juramento a los convencionales

En una jornada de gran importancia institucional para la ciudad, el intendente participó del acto de proclamación y tomó juramento a los 15 representantes que tendrán la responsabilidad de trabajar en la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

jueves 12 de noviembre de 2026

El intendente Walter Cortés toma juramento a la presidenta de la Convención, Yanina Sánche

El intendente Walter Cortés encabezó este jueves 12 de noviembre el acto de proclamación y jura de los convencionales constituyentes de San Carlos de Bariloche, realizado en el Gimnasio Municipal N.º 4, acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, el presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, y gran parte de su equipo de gobierno.

La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa institucional para la ciudad, luego de las elecciones del pasado 1 de noviembre, en las que los vecinos eligieron a sus representantes para llevar adelante la revisión y actualización de la Carta Orgánica Municipal, la norma fundamental que establece las bases de organización y funcionamiento del Municipio.

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Durante el encuentro, la Junta Electoral Municipal procedió a la proclamación de los 30 convencionales electos, entre titulares y suplentes, mientras que el jefe comunal tuvo a su cargo la toma de juramento de los 15 representantes titulares, comenzando por Yanina Sánchez, primera candidata de la lista más votada y presidenta de la Convención Constituyente.

La jornada contó además con la presencia de concejales, legisladores, funcionarios municipales, familiares y vecinos que se acercaron para ser parte de este acontecimiento democrático.

Durante su discurso, Cortés puso especial énfasis en la importancia de construir una Carta Orgánica que represente a toda la comunidad, más allá de las diferencias políticas, e instó a los convencionales a trabajar con responsabilidad y una mirada puesta en el futuro de Bariloche.

“Entendemos que la Carta Orgánica es del pueblo, que el pueblo se divide en distintas ideologías y lo mejor que podemos hacer es estar todos juntos haciendo una Carta Orgánica para el futuro”, expresó el intendente, quien llamó a dejar de lado las diferencias y priorizar los intereses de los vecinos.

En ese sentido, remarcó que la reforma debe contemplar las necesidades de las próximas generaciones. “Tenemos que mirar las cosas con responsabilidad por los que vienen, por los niños que aún no nacieron”, sostuvo, y manifestó su deseo de construir una ciudad con menos problemas, menos divisiones y mayores posibilidades de convivencia.

Asimismo, el jefe comunal pidió a los convencionales estar a la altura de las circunstancias y mantener una actitud abierta al diálogo y a las distintas propuestas, con el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de Bariloche.

Por su parte, la presidenta de la Convención Constituyente, Yanina Sánchez, agradeció la confianza depositada en ella y expresó el orgullo de formar parte de este momento institucional. “Es mi deseo y ojalá podamos lograr el consenso entre los 15 constituyentes para poder trabajar las mejores ideas en estos dos meses y lograr lo que Bariloche se merece”, señaló.

Sánchez también agradeció especialmente al intendente Walter Cortés, a sus compañeros y al equipo de trabajo que la respalda, al tiempo que resaltó la importancia de sumar esfuerzos para mejorar la ciudad por encima de las diferencias ideológicas.

En representación de la Junta Electoral Municipal, Norma Taboada se refirió a la trascendencia democrática de la jornada y a la responsabilidad que asumen los representantes elegidos por la ciudadanía, quienes tendrán la tarea de debatir y construir los acuerdos necesarios para establecer las bases normativas del futuro de Bariloche.

Los 15 convencionales con sus diplomas tras la jura

La Convención Constituyente quedó integrada por 15 representantes titulares de cinco fuerzas políticas, con ocho bancas para Estamos Haciendo Bariloche, tres para Fuerza Bariloche, dos para La Libertad Avanza, una para el Frente de Izquierda y una para Seamos Futuro.

Por Estamos Haciendo Bariloche asumieron Yanina Sánchez, Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermeregildo Ortega y Norma Zublin.

En tanto, Fuerza Bariloche estará representada por Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo; La Libertad Avanza por Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén; el Frente de Izquierda (MST-PTS) por Alhue Gavuzzo Bay; y Seamos Futuro por Lihue Bariggi Amara.

De acuerdo con lo establecido para este proceso, los convencionales contarán con un plazo de 60 días para desarrollar su labor, además de definir su propio reglamento y organización interna para el tratamiento de las propuestas de reforma.

La actualización de la Carta Orgánica representa una instancia fundamental para revisar las herramientas institucionales que acompañarán el crecimiento de Bariloche durante los próximos años, con el desafío de construir una normativa que contemple las necesidades actuales y futuras de toda la comunidad.

De esta manera, la ciudad dio inicio a un nuevo capítulo de su vida democrática, con la responsabilidad compartida de proyectar una Carta Orgánica que fortalezca sus instituciones y contribuya al desarrollo de un Bariloche más inclusivo, participativo y preparado para las próximas generaciones.