Super Clin como caso de éxito y referente de innovación en la Patagonia

Del 28 al 30 de octubre pasado, el equipo de Ventas Profesionales de Super Clin participó del Encuentro Regional de Ventas de Diversey, celebrado en la provincia de Córdoba

miércoles 11 de noviembre de 2026

El evento reunió a las principales distribuidoras oficiales de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay con el objetivo de compartir buenas prácticas comerciales, acceder a capacitaciones técnicas de vanguardia y conocer los próximos lanzamientos del sector de higiene y limpieza profesional.

Durante las jornadas, Super Clin consolidó su rol protagónico en el mercado regional al ser distinguida por la multinacional como caso de éxito regional. Diversey destacó la labor de la compañía patagónica en el rubro de lavanderías comerciales e industriales, sustentada en la instalación y puesta en marcha de equipos dosificadores L5000 distribuidos en clientes estratégicos de San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes.

Asimismo, la presencia comercial de Super Clin en San Martín de los Andes fue seleccionada como uno de los cinco operativos comerciales modelo del país presentados durante el plenario. En el marco del balance de visibilidad y posicionamiento de marca, Diversey reconoció la participación activa de la empresa en eventos de gran envergadura como la Exposición Rural y la feria gastronómica BALC (Bariloche a la Carta).

Anticipo 2027: sustentabilidad y automatización robótica

El encuentro también sirvió como plataforma de presentación de las soluciones tecnológicas que marcarán tendencia a partir de 2027, las cuales Super Clin incorporará de forma progresiva a su catálogo institucional:

Sustentabilidad certificada: nueva línea de formulaciones ecológicas con certificación ambiental para lavandería y áreas de sanitarios.

Telemetría y control remoto: sistemas de dosificación inteligentes con programación y monitoreo a distancia.

Maquinaria avanzada: incorporación del portafolio integral de equipos Taski y la llegada de robots autónomos de limpieza para grandes superficies comerciales e industriales.

La comitiva de Super Clin completó además una intensa agenda de formación técnica que incluyó una jornada especializada en control de infecciones y bioseguridad, junto con talleres prácticos de negociación y estrategia de servicio junto a asesores comerciales de toda la región.

Con este reconocimiento, Super Clin reafirma su compromiso con el desarrollo del canal profesional en la Patagonia, combinando soporte técnico local, tecnología de punta y estándares internacionales de higiene y sustentabilidad.