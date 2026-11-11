Investigan maniobras con un terreno de USD480.000 antes de completar el pago

Un desarrollador será juzgado por operaciones que perjudicaron a los dueños de las tierras de un proyecto inmobiliario inconcluso.

miércoles 11 de noviembre de 2026

Se formularon cargos cargos contra un desarrollador inmobiliario por haber vendido, transferido y constituido hipotecas sobre un inmueble de 108 hectáreas ubicado en Bariloche, pese a las restricciones establecidas en un contrato de fideicomiso.

Las operaciones habrían perjudicado los derechos de quienes habían aportado la tierra para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

En la audiencia realizada hoy por la mañana, el fiscal del caso Guillermo Lista sostuvo que el imputado recibió el terreno para llevar adelante ese el emprendimiento, con la condición de no vender ni vender partes de la tierra hasta completar el pago de una cuota de 480.000 dólares.

Sin haber cancelado esa suma, lo habría transferido a su nombre y luego a distintas sociedades que administraba, además de realizar ventas y constituir hipotecas a favor de terceros. Estas maniobras habrían afectado la posibilidad de los vendedores de recuperar el bien en las condiciones pactadas.

Como sustento de la imputación, el fiscal mencionó contratos, escrituras públicas, informes de dominio, documentación municipal y societaria, cartas documento, comunicaciones entre las partes y entrevistas. Explicó que esos elementos permiten reconstruir las transferencias y respaldan que la cuota no había sido abonada en su totalidad.

Tras la exposición fiscal, la querella acompañó el pedido de apertura de la investigación y el plazo solicitado. Sostuvo que "el acusado conocía las limitaciones que regían sobre el inmueble y que el contrato exigía el pago completo de la cuota para habilitar las ventas".

La defensa particular del acusado cuestionó la interpretación de las condiciones de pago. También anunció que impulsará pericias contables y, eventualmente, caligráficas sobre los instrumentos y comprobantes aportados.

Por su parte, el imputado realizó una breve declaración en la que discrepó con lo expuesto por la parte acusatoria.

El juez de Garantías Víctor Gangarrossa tuvo por formulados los cargos por el delito de defraudación por disposición fraudulenta de bienes fideicomitidos por parte del titular fiduciario, como autor. Además, habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso que el acusado mantenga el domicilio informado y comparezca a todas las audiencias a las que sea convocado.