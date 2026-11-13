Weretilneck presentó un presupuesto con énfasis en obra pública y apoyo a sectores productivos

El Gobernador Alberto Weretilneck elevó hoy a la Legislatura de Río Negro el proyecto de Presupuesto Provincial 2027, que contempla recursos por $4,77 billones, un 44% más que en 2026. La propuesta prioriza la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura, con una inversión de más de $508.000 millones para ejecutar 383 obras en todo el territorio provincial.

viernes 13 de noviembre de 2026

El proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2027 fue remitido formalmente este viernes 13 de noviembre por el Gobernador Alberto Weretilneck al presidente de la Legislatura Provincial, Pedro Pesatti, para su tratamiento parlamentario.

La iniciativa establece una previsión presupuestaria de $4.778.380.676.981, que representa un incremento del 44% respecto del ejercicio 2026, y define las prioridades de inversión y funcionamiento del Gobierno Provincial para el próximo año.

El Presupuesto 2027 se estructura sobre cuatro grandes objetivos: consolidar la estabilidad fiscal, impulsar el desarrollo productivo y las inversiones estratégicas, fortalecer la infraestructura provincial y avanzar en la modernización y transformación digital del Estado.

La propuesta busca acompañar una etapa de crecimiento económico y transformación productiva, vinculada especialmente con las nuevas inversiones energéticas, mineras, industriales y logísticas que se desarrollan en Río Negro.

En este contexto, la planificación presupuestaria apunta a sostener los servicios esenciales, fortalecer la infraestructura necesaria para el desarrollo y generar condiciones para la actividad económica y la creación de empleo.

Educación, salud y seguridad: las principales prioridades

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la asignación de recursos a las áreas que prestan servicios esenciales a la comunidad.

Educación concentra la mayor participación presupuestaria, con $1.232.698 millones, equivalentes al 26% del total provincial. Esta asignación contempla el sostenimiento del sistema educativo, su personal, el funcionamiento de los establecimientos y las inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura escolar.

En tanto, Salud Pública contará con $545.067 millones, el 11% del presupuesto, para garantizar el funcionamiento de hospitales y centros de atención, sostener los servicios sanitarios y acompañar las necesidades de la población.

Por su parte, Seguridad dispondrá de $461.761 millones, equivalentes al 10%, destinados al funcionamiento de la Policía, el sistema penitenciario y los organismos vinculados con la protección ciudadana.

El proyecto de Presupuesto 2027 también reconoce el papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial en la prestación de los servicios públicos. En este sentido, se destinan $2.466.672 millones al pago de salarios, lo que representa el 52% del presupuesto total. La distribución del personal refleja las prioridades de gestión: el 40% se desempeña en Educación, el 17% en Policía, Seguridad y Servicio Penitenciario, y el 16% en Salud Pública. Esto significa que el 73% de los agentes públicos provinciales cumple funciones directamente vinculadas con la educación, la salud y la seguridad de los rionegrinos. Esta asignación pone de manifiesto la importancia de los recursos humanos para garantizar el funcionamiento cotidiano de los servicios esenciales en todo el territorio provincial.

Más de $508.000 millones para 383 obras en toda la provincia

La obra pública constituye otro de los pilares centrales del Presupuesto 2027, con una inversión proyectada superior a los $508.000 millones para desarrollar 383 obras, entre proyectos nuevos e intervenciones que ya se encuentran en ejecución.

Las inversiones estarán distribuidas entre municipios, comisiones de fomento y localidades de todas las regiones de Río Negro, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios y acompañar el desarrollo territorial.

La planificación contempla una fuerte participación de las obras viales, que representan el 29,84% de la inversión, con $151.841 millones destinados a rutas y caminos.

En segundo lugar, se ubican las obras de agua y saneamiento, con $110.205 millones, equivalentes al 21,66% del total.

También se destacan las inversiones en vivienda y urbanismo, por $76.381 millones; infraestructura educativa, por $64.066 millones; y obras de salud, por $46.306 millones.

El programa se completa con intervenciones en edificios públicos, riego y electrificación rural, seguridad, gas y electricidad.

De esta manera, el Gobierno Provincial proyecta sostener una política de inversión pública orientada a mejorar la conectividad, ampliar los servicios básicos, fortalecer la infraestructura social y generar actividad económica y empleo en las distintas regiones.