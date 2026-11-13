Cooperativismo y desarrollo: Bariloche debate el futuro de Río Negro 

El encuentro reunirá a representantes del movimiento cooperativo, autoridades provinciales y municipales, universidades y entidades de todo el país para debatir sobre los desafíos y las oportunidades del cooperativismo como motor del desarrollo productivo y social.

viernes 13 de noviembre de 2026

Mañana, sábado 14 de noviembre, Bariloche será sede del 37° Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN) y del 56° Congreso Provincial de Cooperativas de Río Negro, una jornada de encuentro, reflexión e intercambio que convocará a referentes del movimiento cooperativo, autoridades gubernamentales, representantes de universidades y organizaciones vinculadas a la economía social.

El encuentro es organizado conjuntamente por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Río Negro y la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN), en el marco de un trabajo articulado que busca fortalecer, acompañar y proyectar el desarrollo del movimiento cooperativo provincial.

Economía social y solidaria

En este sentido, el Gobierno de Río Negro cumple un papel fundamental en la construcción y consolidación de esta iniciativa, reafirmando su compromiso con el impulso de la economía social y solidaria y con el acompañamiento permanente a las cooperativas y mutuales rionegrinas. A través de políticas públicas y acciones concretas, la Provincia promueve el asociativismo como una herramienta estratégica para generar producción, empleo, integración y desarrollo en todo el territorio.

La actividad se desarrollará en la sede de la Universidad FASTA, ubicada en avenida de los Pioneros 38, a partir de las 9 horas.

Cooperativas rionegrinas

FECORN, entidad que nuclea y representa al movimiento cooperativo de la provincia, fue fundada hace medio siglo. Trabaja en la integración, representación y fortalecimiento de las cooperativas rionegrinas, promoviendo el desarrollo de un modelo económico basado en la solidaridad, la participación democrática y el compromiso con las comunidades.

El Congreso será un espacio para compartir experiencias, analizar los desafíos actuales y proyectar nuevas estrategias que permitan consolidar al cooperativismo como protagonista de la transformación productiva, energética y social de Río Negro.

Apertura y disertaciones

La apertura institucional contará con la participación de Alejandro Pozas, presidente de FECORN; Martín Vesprini, subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Río Negro; Martín Nahuel Lamot, secretario de Inversión Pública y Coordinación de la Unidad de Financiamiento Productivo; Walter Cortés, intendente de San Carlos de Bariloche; y Juan Pablo Muena, ministro de Desarrollo Humano.

A lo largo de la jornada se desarrollarán disertaciones de referentes de entidades nacionales del cooperativismo, entre ellas COOPERAR, FECOES, FACE y FECOOTRA. También tendrá lugar la mesa de debate “El Cooperativismo protagonista de la Transformación de la Matriz Productiva y Energética de Río Negro”, con representantes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia.

Talleres y paneles

El programa incluirá, además, talleres organizados por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), destinados a abordar herramientas de gestión y fortalecimiento institucional, como los trámites a distancia (TAD) y las buenas prácticas asamblearias.

Otro de los ejes destacados será el rol de las mujeres en el cooperativismo, junto con paneles académicos e institucionales que abordarán la articulación entre universidad y cooperativismo, las cadenas de valor agropecuarias, el desarrollo territorial y las perspectivas del sector.

Durante toda la jornada funcionará un centro de informes del INAES y de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, para brindar asesoramiento y acompañamiento a las entidades participantes.

Construir el futuro

El 37° Congreso de FECORN y 56° Congreso Provincial de Cooperativas representa una nueva oportunidad para fortalecer los vínculos entre las entidades, generar espacios de formación y debate, y reafirmar el papel del cooperativismo en la construcción de una provincia con mayor integración, producción y desarrollo.

La realización de este encuentro refleja también la importancia del trabajo conjunto entre el Estado provincial y las organizaciones del sector, una articulación fundamental para seguir fortaleciendo el cooperativismo rionegrino, acompañar a sus instituciones y promover nuevas oportunidades de crecimiento en cada región de la provincia.

La convocatoria está dirigida a cooperativas, federaciones, mutuales, instituciones educativas, organismos públicos y a todas las personas comprometidas con el desarrollo de la economía social y solidaria.

El evento

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Horario:* desde las 9:00 horas.

Lugar: Universidad FASTA.

Dirección: Av. de los Pioneros 38, San Carlos de Bariloche.

Evento: 37° Congreso de FECORN y 56° Congreso Provincial de Cooperativas de Río Negro.

Organizan: FECORN y Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Río Negro.