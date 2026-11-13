El STJ confirmó absolución de Maru Martini en la causa Techo Digno

Este jueves 12 de noviembre se llevó a cabo una audiencia en el Auditorio de la Ciudad Judicial para abordar el recurso de la Fiscalía contra las sentencias que absolvieron a la ex intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, en la denominada causa Techo Digno.

viernes 13 de noviembre de 2026

Ex intendenta María Eugenia Martini

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro escuchó a las partes y finalmente confirmó la absolución de la exjefa comunal.

El STJ participó en pleno. Por el Ministerio Público Fiscal intervino Martín Lozada, mientras que la defensa de la exintendenta estuvo a cargo de Sebastián Arrondo. La sentencia completa se publicará en las próximas 48 horas, pero el presidente del máximo Tribunal, Ricardo Apcarián, adelantó verbalmente algunos de los argumentos que sustentan la decisión.

Apcarián explicó que “de los nueve agravios de la impugnación extraordinaria, la Fiscalía mantuvo en la queja solo uno: que se aplicara la figura menor de malversación”.

Sin embargo, explicó, “el Tribunal de Juicio rechazó esa posibilidad por dos razones: la malversación se planteó recién en los alegatos finales y no se probó el dolo, es decir, que la imputada hubiera actuado con conocimiento y voluntad de cometer ese delito”.

Recordó que el propio Superior Tribunal, en el caso Gennuso, ya determinó que es posible “examinar una calificación distinta si se mantienen los hechos de la acusación, hubo oportunidad de defensa y la figura alternativa es más benigna”.

Sin embargo, el STJ hizo una distinción fundamental del proceso judicial contra Martini respecto a Gennuso: en el caso de la ex intendenta, los tribunales anteriores analizaron también la figura de malversación y la descartaron por falta de intención. “La falta de prueba del dolo constituye un fundamento independiente y suficiente para mantener la absolución, aun si se aceptara el planteo sobre congruencia”, adelantó Apcarián.

Agregó que “según la doctrina de este STJ en “Escalante”, no basta con rebatir la denegatoria formal del Tribunal de Impugnación: la impugnación debe tener aptitud para modificar el resultado del proceso. En este caso, subsiste la falta de prueba del dolo, que la Fiscalía no cuestionó eficazmente. Por esa razón, la impugnación carece de aptitud para modificar el resultado”.

Diferencias entre casos

En síntesis, la diferencia central con el caso del exintendente Gustavo Gennuso está en el análisis que realizaron los tribunales anteriores. En Gennuso, el Superior Tribunal ordenó examinar la posible malversación porque los jueces no habían abordado esa figura penal. En Martini, en cambio, el Tribunal de Juicio sí había considerado esa alternativa y había concluido que no existían pruebas del dolo.

Este es el segundo proceso que llega al Superior Tribunal en las causas Techo Digno. Anteriormente, en la causa que involucra a Gustavo Gennuso, había ordenado que otro Tribunal de Impugnación examinara si los hechos atribuidos al exjefe comunal podían constituir malversación de caudales públicos, después de que los tribunales anteriores descartaran el delito de peculado.

El STJ sostuvo que “no se advierte irrazonabilidad, arbitrariedad ni falta de fundamentación” en la interpretación que descartó el peculado. Sin embargo, advirtió que los tribunales anteriores no habían examinado suficientemente si los mismos hechos podían constituir malversación de caudales públicos. Por ese motivo, ordenó que se analizara esa posibilidad con una nueva integración del Tribunal de Impugnación.

Pocos días atrás, el Tribunal de Impugnación confirmó la absolución también por malversación, tras cumplir con la revisión ordenada por el STJ.

De esta manera, las dos resoluciones del STJ mantienen el mismo criterio jurídico sobre las facultades de los jueces para aplicar una calificación penal diferente de la propuesta por la acusación, siempre que sea más benigna y se mantengan los hechos y la posibilidad de defensa.

En Gennuso, el STJ ordenó completar un análisis que había quedado pendiente. En Martini, en cambio, confirmó la absolución porque existía una conclusión sobre la falta de prueba del dolo que no había sido cuestionada eficazmente por la Fiscalía.