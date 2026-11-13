La Municipalidad completó la instalación de 187 cámaras de seguridad

Instalaron la quinta cámara de Las Victorias, en cercanías de Combate Acoyte. El trabajo articuló al Centro de Monitoreo Municipal, Parques y Jardines y la Junta Vecinal.

viernes 13 de noviembre de 2026

La Municipalidad de Bariloche instaló este jueves una nueva cámara de videovigilancia en el barrio Las Victorias, en las inmediaciones de calle Combate Acoyte. Se trata del quinto dispositivo incorporado en el barrio y permite ampliar la cobertura preventiva en un sector en crecimiento.

La ubicación fue definida como parte del trabajo que el Centro de Monitoreo Municipal viene desarrollando junto a la Junta Vecinal para identificar puntos estratégicos y conformar un perímetro de vigilancia. El presidente de la organización barrial acompañó la instalación y destacó el apoyo municipal para avanzar con estas herramientas de prevención.

Las tareas estuvieron a cargo del equipo técnico del Centro de Monitoreo y de personal de Parques y Jardines, con la colaboración de la hormigonera municipal. Esta articulación permite realizar las intervenciones necesarias para montar los equipos y extender la red de enlaces que conecta los distintos puntos de la ciudad.

Alejandro Oses, jefe de Operaciones del Centro de Monitoreo Municipal, informó que con esta incorporación la red alcanza las 187 cámaras. El próximo objetivo es completar las 190 antes de finalizar el año, con nuevas instalaciones previstas en la zona de los kilómetros.

Además de ampliar la cobertura, los equipos trabajan en el mantenimiento de los dispositivos y en la identificación de puntos ciegos para mejorar el seguimiento mediante cámaras fijas. La planificación apunta a alcanzar las 200 cámaras a comienzos de 2027 y continuar extendiendo la red durante el próximo año.

El Centro de Monitoreo funciona las 24 horas, los 365 días del año, con visualizadores y supervisores que atienden requerimientos de la Fiscalía, colaboran con el 911 y la Policía y acompañan el despliegue de los preventores municipales en la vía pública.

Con esta nueva instalación, la gestión del intendente Walter Cortés continúa fortaleciendo la infraestructura de prevención en los barrios, a partir del trabajo conjunto entre las áreas municipales y las organizaciones vecinales.