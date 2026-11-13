Capacitaciones: entregaron cerificados a 400 vecinos

El intendente acompañó a quienes completaron los cuatro cursos de la propuesta municipal. Se entregaron alrededor de 400 certificados y se reconoció el esfuerzo de los vecinos por sumar herramientas para el trabajo y la vida cotidiana.

viernes 13 de noviembre de 2026

Con una charla cercana y un mensaje de aliento para seguir aprendiendo, Walter Cortés participó de la entrega de certificados del programa “Comunidad en Marcha”. El encuentro tuvo lugar en la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, ubicada en José Luckman 354, y reunió a participantes de las capacitaciones impulsadas por la Subsecretaría de Inspección General.

Durante la actividad, el intendente felicitó a quienes completaron los cursos y valoró la decisión de dedicar tiempo a incorporar conocimientos. También los animó a continuar estudiando, destacando que cada aprendizaje puede abrir nuevas posibilidades para conseguir trabajo, fortalecer un emprendimiento o comenzar una actividad propia.

Aprender un oficio fue uno de los ejes de su mensaje. Cortés remarcó la importancia de contar con habilidades prácticas y prepararse para aprovechar las oportunidades que se presentan, y reconoció la iniciativa de los vecinos que dieron ese paso a través de esta propuesta.

Junto a los presentes estuvo el subsecretario de Inspección General, Fabián Llacer, cuya área llevó adelante la organización de los cuatro cursos. En total, se entregaron alrededor de 400 certificados correspondientes a las distintas capacitaciones.

Las jornadas se desarrollaron del 27 al 30 de octubre y abordaron RCP y uso de desfibrilador externo automático (DEA); manipulación de alimentos; atención al cliente y marketing digital con inteligencia artificial; y ordenanzas que ayudan al emprendedor.

Cada una de estas instancias acercó herramientas aplicables a diferentes situaciones, desde la respuesta ante una emergencia hasta el trabajo con alimentos, la comunicación con clientes y el desarrollo de proyectos comerciales.

La entrega permitió reconocer el compromiso de los participantes y compartir sus experiencias con las autoridades municipales. A través de “Comunidad en Marcha”, la gestión de Walter Cortés continúa acercando espacios de formación para acompañar el crecimiento laboral y personal de los vecinos de Bariloche.