Bariloche se prepara para recibir a miles de corredores en una nueva edición de Patagonia by UTMB

Del 18 al 22 de noviembre, la ciudad será escenario de una de las competencias internacionales más importantes del trail running. Habrá seis distancias, desde los 12 hasta los 131 kilómetros, con circuitos que atravesarán algunos de los paisajes más emblemáticos de la cordillera patagónica. Se espera la participación de más de 4.500 corredores de Argentina y distintos países.

viernes 13 de noviembre de 2026

Bariloche se prepara para vivir cinco jornadas a puro deporte y montaña con una nueva edición de Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia que forma parte del circuito internacional UTMB World Series y que convoca a atletas de distintos puntos del mundo.

La prueba se desarrollará entre el 18 y el 22 de noviembre y tendrá como protagonistas a corredores profesionales y aficionados que se enfrentarán a diferentes desafíos de montaña. Los recorridos combinarán senderos boscosos, caminos de montaña, importantes desniveles y vistas panorámicas de lagos y cerros de la región.

La competencia contará con seis distancias: Tronador 130K, Frey 85K, Bella Vista 55K, Nahuel Huapi 33K, Cerro Lindo 22K y Otto 12K. Las pruebas principales se concentrarán el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre.

De Chamonix al mundo: el origen de UTMB

La historia de esta competencia internacional comenzó en 2003, en Chamonix, Francia, al pie del macizo del Mont Blanc. La iniciativa nació de la pasión por la montaña y de la idea de crear una carrera de ultradistancia que permitiera recorrer a pie uno de los entornos alpinos más reconocidos de Europa.

La primera edición del Ultra-Trail du Mont-Blanc reunió a corredores dispuestos a completar un exigente circuito que atraviesa Francia, Italia y Suiza. Con el paso de los años, la prueba ganó reconocimiento internacional y se convirtió en una de las referencias mundiales del trail running.

A partir de ese crecimiento surgió UTMB World Series, un circuito que reúne competencias en diferentes continentes y permite a los atletas sumar resultados y clasificaciones para acceder a las finales de UTMB en Chamonix. De esta manera, Bariloche se incorporó al calendario internacional, posicionando a la Patagonia como un escenario destacado para las carreras de montaña.

Seis distancias para recorrer la montaña

La modalidad más exigente será Tronador 130K, que tendrá un recorrido de aproximadamente 131 kilómetros y 6.580 metros de desnivel positivo. La largada está prevista para el viernes 20 de noviembre a las 21 y será uno de los principales desafíos de la competencia, tanto por su extensión como por las exigencias del terreno.

También el viernes se disputará Bella Vista 55K, con una distancia real de 57,5 kilómetros y 3.000 metros de desnivel positivo, cuya largada será a las 6. Ese mismo día comenzará Nahuel Huapi 33K, con un recorrido de 35 kilómetros y 1.425 metros de desnivel positivo, a partir de las 6.20.

El sábado 21 será el turno de Frey 85K, que tendrá una extensión aproximada de 88 kilómetros y 4.760 metros de desnivel positivo. La largada está programada para las 5 de la mañana.

Durante esa misma jornada se correrán Cerro Lindo 22K, con 22 kilómetros y 985 metros de desnivel positivo, desde las 8, y Otto 12K, con 12,7 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo, cuya salida será a las 9.

Los circuitos recorrerán distintos sectores de la geografía cordillerana, con pasos por zonas vinculadas a los cerros Otto, Pontoneros, Catedral y Bella Vista, además de sectores próximos a los lagos Mascardi, Gutiérrez y Nahuel Huapi. Los participantes deberán atravesar senderos de bosque, sectores de montaña y terrenos con importantes desniveles, en recorridos que pondrán a prueba su resistencia y preparación física.

Cinco jornadas de actividades en Bariloche

La programación comenzará el miércoles 18 de noviembre con la apertura del Expo Village y las acreditaciones de los participantes. El jueves 19 se realizará la ceremonia inaugural, prevista para las 16, seguida de la presentación de los atletas de élite a las 17.

El viernes 20 y el sábado 21 se concentrarán las principales largadas y llegadas de las distintas distancias, mientras que el domingo 22 tendrá lugar la carrera infantil Mini Bariloche, prevista para las 10.30, y posteriormente la ceremonia de premiación, a las 12.

El Centro Cívico será uno de los principales puntos de encuentro durante el evento, con actividades vinculadas a la competencia y la concentración de corredores y acompañantes.

Un evento que proyecta a Bariloche internacionalmente

La realización de Patagonia Bariloche by UTMB representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino internacional de turismo deportivo y de naturaleza. La llegada de miles de corredores, familiares, equipos técnicos y visitantes genera movimiento en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y turístico.

Además del desafío deportivo, la competencia permite mostrar al mundo los paisajes del Parque Nacional Nahuel Huapi y la diversidad de escenarios naturales que ofrece la región.

Durante cinco días, Bariloche volverá a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad internacional del trail running, con la montaña patagónica como protagonista de una competencia que combina deporte, aventura y turismo.