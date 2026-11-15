Capturan perros con cerbatanas y dardos anestésicos en el Vertedero

La intervención municipal incluyó tareas de captura, castración, vacunación y desparasitación, con un procedimiento veterinario especialmente preparado para atender a los perros adultos que viven en el predio.

domingo 15 de noviembre de 2026

La Dirección General de Sanidad Animal de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche llevó adelante esta semana un operativo en el Vertedero Municipal, con 37 castraciones, 49 vacunaciones antirrábicas y 51 desparasitaciones, como parte de las acciones que impulsa la gestión del intendente Walter Cortés para atender la problemática de los animales abandonados.

Esta intervención constituye una segunda línea de trabajo destinada específicamente a los perros adultos que viven y deambulan en el predio, complementaria a las tareas de rescate, recuperación y adopción responsable que el área ya desarrolla con las camadas de cachorros abandonados.

El procedimiento contempló distintas instancias de atención veterinaria, desde la captura de los animales hasta su recuperación posterior, con medidas adaptadas a las condiciones y necesidades de cada uno.

Captura planificada y segura

Uno de los principales desafíos fue capturar a los perros adultos que permanecen en el vertedero sin un responsable identificable, ya que los primeros intentos mediante jaulas trampa no dieron los resultados esperados debido a la abundante disponibilidad de alimento y a la presencia de personas que ingresan periódicamente para alimentarlos.

Ante esta situación, Sanidad Animal incorporó un sistema de captura mediante cerbatanas con dardos anestésicos, una herramienta que permitió intervenir sin necesidad de perseguir, acorralar o sujetar por la fuerza a los animales, con el objetivo de evitar lesiones y situaciones de estrés.

La tarea estuvo a cargo de personal municipal especialmente capacitado, bajo la supervisión permanente de las veterinarias del área, quienes evaluaron las condiciones de cada perro y determinaron las dosis farmacológicas correspondientes según su contextura física y estado general.

Mediante este protocolo de inmovilización química, los profesionales realizaron un seguimiento desde la aplicación del dardo hasta la recuperación del animal, lo que permitió trabajar especialmente con ejemplares adultos de gran porte que no podían ser abordados mediante métodos convencionales.

Cirugías, anestesia y recuperación: cada animal tuvo seguimiento individual

Para llevar adelante las castraciones, el equipo veterinario implementó una técnica quirúrgica adaptada a las características de los perros del vertedero, con especial atención a los tiempos de intervención, la anestesia y los cuidados posteriores.

Se utilizó un procedimiento de abordaje quirúrgico abreviado, con protocolos anestésicos ajustados a cada paciente y las dosis necesarias para garantizar una cirugía segura, lo que permitió reducir los tiempos de intervención y favorecer una recuperación más rápida.

Esta metodología cuenta con el respaldo de capacitaciones específicas brindadas por profesionales del Ministerio de Salud de la Nación y la experiencia del equipo de Sanidad Animal, que realiza más de 50 castraciones diarias a través del servicio municipal.

Una vez finalizadas las cirugías, los perros fueron trasladados a un espacio acondicionado para su recuperación posanestésica, donde permanecieron bajo observación veterinaria con controles de su estado general, respiración, nivel de conciencia, respuesta a estímulos y evolución.

Ningún animal fue liberado inmediatamente después de la intervención, ya que cada uno permaneció bajo seguimiento hasta que los profesionales comprobaron que había recuperado sus funciones y podía desplazarse de manera segura.

Este cuidado resulta especialmente importante porque muchos de los perros que viven en el vertedero no cuentan con una persona responsable que pueda brindarles atención domiciliaria, por lo que el procedimiento sanitario debió contemplar todas las etapas de recuperación antes de su liberación.

Trabajo conjunto con la ARB

El operativo también permitió brindar atención gratuita a los animales de compañía de los trabajadores de la Asociación de Recicladores de Bariloche (ARB), quienes diariamente desarrollan sus actividades en el predio.

A partir de la colaboración de Paula, referente de la organización, se coordinaron los turnos para que 15 perros que acompañan a los trabajadores pudieran acceder a los servicios veterinarios municipales.

Desde Sanidad Animal agradecieron especialmente su predisposición y compromiso para organizar la atención de los animales y facilitar el desarrollo de las tareas.

En total, las prestaciones sanitarias realizadas durante la intervención fueron:

37 animales castrados.

49 animales vacunados contra la rabia.

51 animales desparasitados.

15 animales de compañía de trabajadores de la ARB incorporados al operativo.

Cada prestación se realizó de acuerdo con las necesidades sanitarias y las condiciones particulares de los animales atendidos, con la correspondiente evaluación del personal veterinario.

El director general de Sanidad Animal, Pablo Daniel Roque, se refirió a la problemática de los perros abandonados en el vertedero y remarcó la importancia de acompañar las intervenciones municipales con una mayor responsabilidad por parte de la comunidad.

“El vertedero no puede seguir siendo el lugar donde algunos vecinos creen que pueden tirar un animal como si fuera basura y desentenderse de su responsabilidad. Detrás de cada perro que encontramos hay una historia de abandono que alguien provocó. Desde el Municipio estamos poniendo recursos, profesionales y trabajo concreto para revertir esa realidad. Pero ninguna política sanitaria va a ser suficiente si no terminamos con la irresponsabilidad de quienes abandonan animales”, señaló.

En este sentido, el Municipio continuará con las dos líneas de intervención que se desarrollan en el predio: el rescate, recuperación y adopción responsable de cachorros, y la atención sanitaria de los perros adultos mediante capturas planificadas, castraciones, vacunación y desparasitación.

Asimismo, Sanidad Animal informó que la próxima semana el quirófano móvil estará trabajando en el barrio 2 de Abril, donde los vecinos podrán acceder nuevamente al servicio gratuito de castración.

Para solicitar turnos, las personas interesadas pueden comunicarse al 4426262, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.