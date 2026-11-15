Con una inversión de $45.000M, Río Negro ejecuta la mayor obra vial de los últimos 50 años

La repavimentación de 180 kilómetros de las rutas provinciales 6 y 8 constituye la mayor obra vial de Río Negro en los últimos 50 años. Con una inversión superior a los $45.000 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los trabajos avanzan en simultáneo en ambos tramos y tienen prevista su finalización para los primeros meses de 2027, en el marco del Plan Vial Provincial impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck.

domingo 15 de noviembre de 2026

La obra mejorará la circulación entre el Alto Valle y la Región Sur, facilitará los viajes entre localidades, el transporte de la producción y el acceso a los destinos turísticos. Durante el último mes, los equipos trabajaron en la colocación de carpeta asfáltica, obras de drenaje en zonas bajas y colectoras de El Cuy.

Con 642 kilómetros de recorrido total, la Ruta Provincial 6 es la más extensa de Río Negro. Su recuperación integral forma parte de la decisión del Gobierno Provincial de mejorar la seguridad vial y la conectividad entre regiones que hoy se vinculan por esta traza.

Si bien la colocación de carpeta asfáltica es uno de los trabajos de mayor envergadura, se están terminando los alteos en los sectores bajos, es decir, la elevación del nivel de la calzada para protegerla de los anegamientos.

Avance e inversión

La obra se ejecuta en dos secciones. La Sección I registra un avance del 64 % y la Sección II, del 80 %. A valores de diciembre de 2024, la inversión conjunta de ambos contratos supera los $45.000 millones.

El primer tramo, de 57 kilómetros sobre la Ruta Provincial 6, se extiende entre el empalme con la Ruta Nacional 22 y las proximidades de la intersección con la Ruta Provincial 68. Allí, la empresa CN Sapag colocó carpeta asfáltica y realizó la conformación de terraplenes, sub bases y bases granulares en los sectores donde se elevó la calzada.

También construyó alcantarillas y limpió cauces, para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos. En algunos sectores se ejecutaron además las bases sobre las que luego se construirán las banquinas pavimentadas. Durante todo el período se mantuvo la señalización de los desvíos para ordenar la circulación.

El segundo tramo va desde las proximidades del empalme con la Ruta Provincial 68 hasta el paraje La Esperanza, y está a cargo de Centro Construcciones S.A. En este sector se trabajó en las colectoras de El Cuy, donde la Ruta 6 atraviesa la localidad. Continuaron además los alambrados y las banquinas a lo largo de la traza, y se están colocando gaviones, estructuras de piedra contenida en mallas metálicas, para proteger las alcantarillas.