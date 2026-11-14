El SMN emitió una alerta por tormentas eléctricas para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del domingo 15 de noviembre.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.