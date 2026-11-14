El SMN emitió una alerta por tormentas eléctricas para este domingo
Se esperan periodos de lluvias intensas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del domingo 15 de noviembre.
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.
Ante estas condiciones se recuerda que hay una importante acumulación de nieve en sectores de montaña con posibilidad de caída de ramas y árboles, deslizamientos de tierra, crecida repentina de ríos y arroyos, aludes y otros fenómenos naturales. Se solicita permanecer atentos a cierres preventivos en diversas áreas.
Chequear en el Registro de Trekking donde se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas:
â—Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/.../vial.../estado-de-las-rutas
â—Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en https://www.smn.gob.ar/
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