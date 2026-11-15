100 rosales de las 1000 Millas Sport para embellecer los espacios públicos

Los ejemplares se encuentran en el Vivero Municipal, donde reciben riego, fertilización y cuidados antes de su plantación en distintos sectores de Bariloche. Parte de ellos permitirá reemplazar rosales dañados en el Centro Cívico.

domingo 15 de noviembre de 2026

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche recibió 100 rosales de la variedad Europeana, de flores rojo intenso, entregados por la organización de las 1000 Millas Sport, que serán destinados a distintos espacios públicos de la ciudad.

La incorporación de estos ejemplares de flores rojo intenso acompaña la propuesta del intendente Walter Cortés de embellecer y recuperar los espacios verdes de Bariloche, con intervenciones que contribuyan al cuidado del entorno urbano.

Durante la jornada, personal de las áreas de Parques y Jardines y del Vivero Municipal trabajó en la recepción, descarga y acondicionamiento de las plantas. Actualmente, los rosales permanecen en el vivero, donde reciben riego, fertilización y los cuidados necesarios para llegar en buenas condiciones al momento de su plantación.

Entre los lugares previstos se encuentra el Centro Cívico, donde parte de los nuevos ejemplares permitirá reemplazar rosales que se encuentran dañados. También se distribuirán en otros sectores de la ciudad, de acuerdo con la planificación municipal.

El trabajo conjunto de Parques y Jardines y el Vivero Municipal permitirá acompañar el desarrollo de las plantas y preparar su incorporación a los espacios públicos, para sumar color y mejorar los lugares que comparten vecinos y visitantes.