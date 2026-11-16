Con Grau en el centro de la escena, la Convención define su reglamento y mañana hace la primera sesión formal

El cuerpo que reformará la Carta Orgánica trabaja este mediodía en su sistema de funcionamiento y analiza el pedido de exclusión o sanción a Grau, el convencional que reivindicó a la dictadura, los crímenes de lesa humanidad y a Videla. Lo acusan de “indignidad e inconducta grave” por los insultos en su asunción y comportamiento puertas adentro en la primera reunión de la semana pasada.

lunes 16 de noviembre de 2026

Adrián Grau, convencional oficialista, está en la cuerda floja. Su reivindicación de la dictadura y de Jorge Rafael Videla, sumada a un trato irrespetuoso e insultante hacia distintos integrantes del cuerpo y de la vida institucional, lo puso en el centro de la agenda de la Convención, que este mediodía debe definir su reglamento y realizar mañana su primera sesión formal.

El bloque Fuerza Bariloche planteó una cuestión de privilegio, que fue aprobada en la primera reunión de la Convención. El texto solicita el tratamiento urgente del caso y “medidas ejemplares”, por considerar que las conductas de Grau son incompatibles con la investidura democrática y con el funcionamiento del cuerpo.

El planteo recuerda que las publicaciones y declaraciones atribuidas a Grau en reivindicación de Videla y del terrorismo de Estado motivaron una denuncia penal por presunta apología del delito, presentada ante el Ministerio Público Fiscal por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche.

En la jura



Ante las expresiones de memoria y repudio de organismos y ciudadanos presentes, Grau respondió con insultos, actitudes provocadoras y gestos obscenos, registrados en transmisiones oficiales y material filmado. En ese contexto, también habría agredido a una concejal presente en el recinto.

Primera reunión organizativa: con los 15 convencionales presentes, Grau interrumpió a la convencional Andrea Galaverna cuando pedía un espacio adecuado para la participación ciudadana. Según el texto, se puso de pie y la increpó de manera gestual y verbal, responsabilizándola por la manifestación de organismos de derechos humanos durante la jura. Galaverna presentó luego una moción para que se imponga la capacitación obligatoria en Ley Micaela.

El pedido califica estos hechos como violencia política, violencia de género en el ámbito institucional y alteración grave del orden del cuerpo, cometidos ya en ejercicio de su cargo.

La base normativa

El artículo 154 de la Carta Orgánica Municipal establece la indignidad y la inconducta grave como causales para el juzgamiento y la eventual exclusión o sanción en la función pública. Fuerza Bariloche sostiene que naturalizar las agresiones y la apología de crímenes de lesa humanidad afectaría la legitimidad de la reforma.

Por ello, pidieron a la Presidencia que se conforme una comisión especial, con representación de todos los bloques, que emita dictamen en un máximo de diez días corridos.

Requerir antecedentes a la APDH Regional Bariloche, al Ministerio Público Fiscal y a la Junta Electoral Municipal, e incorporar el registro audiovisual oficial de la jura, el testimonio de la concejal Roxana Ferreyra y otros registros.

Garantizar a Grau acceso a la información reunida y su derecho de defensa.

Una vez emitido el dictamen, que el plenario resuelva de manera fundada, con medidas que incluyen corrección, suspensión o exclusión.

Además, el bloque pidió a la Presidencia asegurar un ámbito de deliberación libre de violencias para todos los integrantes, en particular para las mujeres que integran el cuerpo.