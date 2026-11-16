Más de 400 cooperativas de Río Negro debatieron en Bariloche el desarrollo de la provincia

Con la participación de alrededor de unos 250 representantes de toda la provincia, se desarrollaron el 37° Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN) y el 56° Congreso Provincial de Cooperativas. El encuentro puso en valor el aporte de las más de 400 entidades cooperativas al desarrollo económico y social de Río Negro.

lunes 16 de noviembre de 2026

Alejandro Pozas, presidente de FECORN y la CEB

Bariloche fue sede de una jornada histórica para el movimiento cooperativo rionegrino, con la realización del 37° Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN) y del 56° Congreso Provincial de Cooperativas.

El encuentro, organizado conjuntamente por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro y FECORN, convocó más de 250 personas, entre representantes de cooperativas de distintos puntos de la provincia, autoridades gubernamentales, referentes de entidades nacionales, universidades e instituciones vinculadas a la economía social.

La jornada tuvo como eje el intercambio de experiencias, la formación y el debate sobre los desafíos y las oportunidades del cooperativismo, con especial atención a su papel en la transformación productiva, energética y social de Río Negro. La organización conjunta se enmarca en el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el movimiento cooperativo. En ese sentido se destacó que el Gobierno de Río Negro cumple un papel fundamental en la construcción y consolidación de esta iniciativa, reafirmando su compromiso con el impulso de la economía social y solidaria.

Pieza fundamental

Un hito saliente de estos congresos fue la creación de la Red de Mujeres Cooperativistas de Río Negro. Además fue implementada una nueva aplicación que integrará a las cooperativas de la provincia. Esta app, creada por la cooperativa rionegrina Animus, será monitoreada por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y cooperativas integrantes del Consejo Asesor Cooperativo de la Provincia de Río Negro.

Durante la apertura, el presidente de FECORN, Alejandro Pozas, destacó la diversidad y el trabajo que llevan adelante las entidades de la provincia, que superan las 400 organizaciones vinculadas a distintas actividades, como los servicios, el trabajo y la producción ganadera.

"En toda la provincia se multiplican las experiencias y detrás de cada cooperativa hay mucho esfuerzo tratando de fortalecer el cooperativismo y de forma directa impactar sobre la comunidad", expresó.

En ese sentido, Pozas remarcó la importancia del sector en la economía provincial y afirmó: "En el cooperativismo somos un modelo de generación y desarrollo que es una pieza fundamental de la economía de una provincia como Río Negro".

Asimismo, consideró que el movimiento cooperativo atraviesa un momento propicio para proyectar su crecimiento y fortalecer su presencia en el territorio, a partir de la articulación entre las entidades y el trabajo conjunto.

Motor de desarrollo

La apertura institucional contó con la participación del ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena, y del subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Vesprini. Muena destacó los valores que sustentan el modelo cooperativo y su impacto en las comunidades: "Cuando hablamos de cooperativas hablamos de solidaridad, de trabajo y sobre todo de comunidad".

Por su parte, Vesprini puso de relieve el valor de estos espacios de encuentro para el fortalecimiento institucional del sector. Señaló que los congresos permiten generar debates e iniciativas que luego pueden traducirse en herramientas concretas, capacitaciones y avances normativos para acompañar el crecimiento y la profesionalización de las cooperativas.

Mesas y disertaciones

Entre los momentos destacados de la apertura se mencionó el proyecto de creación de la primera universidad cooperativa de Argentina, una iniciativa que despertó un importante reconocimiento entre las personas presentes. Además, los participantes recibieron un mensaje del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb, quien destacó el aporte del cooperativismo a nivel nacional y su alcance social, con beneficios para más de ocho millones de personas en el país.



A lo largo de la jornada se desarrollaron disertaciones de representantes de entidades nacionales del movimiento cooperativo, entre ellas COOPERAR, FECOES, FACE y FECOOTRA.



Uno de los principales espacios de debate fue la mesa denominada "El cooperativismo protagonista de la transformación de la matriz productiva y energética de Río Negro", que reunió a representantes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia para analizar las oportunidades de participación del sector en los procesos de desarrollo provincial.

Talleres y asesoramientos

El programa incluyó también talleres impulsados por el INAES sobre herramientas de gestión y fortalecimiento institucional, entre ellas los trámites a distancia (TAD) y las buenas prácticas asamblearias.

Asimismo, se abordaron temáticas vinculadas al rol de las mujeres en el cooperativismo, la articulación entre universidades y entidades cooperativas, las cadenas de valor agropecuarias, el desarrollo territorial y las perspectivas de crecimiento del sector.



Durante el encuentro funcionó además un espacio de asesoramiento del INAES y de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, destinado a acompañar y brindar información a las entidades participantes.

Construir el futuro

La realización de ambos congresos reafirmó la importancia de contar con espacios de participación y construcción colectiva para un movimiento que tiene una fuerte presencia en la vida económica y social de Río Negro.



A través de políticas públicas y acciones de acompañamiento, el Gobierno de Río Negro promueve el asociativismo y fortalece a las cooperativas y mutuales como actores estratégicos para generar producción, empleo, integración y desarrollo en todo el territorio.

Las más de 400 cooperativas que integran el entramado provincial representan experiencias diversas de organización, generación de empleo, prestación de servicios y desarrollo productivo, con un denominador común: el compromiso con sus comunidades.

El encuentro permitió poner en común esas experiencias, reconocer el camino recorrido y proyectar nuevas líneas de trabajo para fortalecer la integración del sector y ampliar su aporte al desarrollo de la provincia.