El Museo Malvinas se prepara para una nueva Noche de los Museos en Bariloche

El 20 y 21 de noviembre, el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur abrirá sus puertas por la noche con visitas guiadas, nuevas muestras, experiencias visuales y audioguías multilingües. Las entradas serán gratuitas, anticipadas y con cupos limitados.

lunes 16 de noviembre de 2026

Las visitas nocturnas permitirán conocer los testimonios de los Veteranos de Guerra de Malvinas y recorrer las nuevas muestras del museo: Recursos naturales del Atlántico Sur, Antártida Argentina, Mujeres de la Historia de Malvinas y Malvinas en el fútbol, acompañadas por una experiencia lumínica y visual.

Además, se inaugurarán las audioguías en castellano e inglés, narradas por Natalia Calderón y disponibles mediante códigos QR en el recorrido por el Memorial. El contenido fue desarrollado junto con la Diplomatura Malvinas, Antártida y Atlántico Sur: Soberanía y Desarrollo Argentino (REDAPPE y Sociales UBA), y la licenciada y colaboradora Silvina Gutiérrez.

El recorrido finalizará con una experiencia que recupera el vínculo de la radio con la Guerra de Malvinas en 1982 y el proyecto de cartas, realizado junto con la Licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de Río Negro.

Entradas y horarios

Las visitas guiadas tendrán cuatro turnos: 18,19, 20 y 21 hs. El último horario, de las 21 hs., estará destinado exclusivamente a Veteranos de Guerra de Malvinas y sus familiares.

La actividad es gratuita y requiere entrada anticipada, con cupos limitados. Las entradas podrán retirarse en el Museo Malvinas (Juan Manuel de Rosas 155, San Carlos de Bariloche) desde el lunes 16 al miércoles 18 de noviembre, de 10 a 17 hs y el jueves 19 de 8 a 13 hs.

Desde su apertura, el Museo recibió más de 70.000 visitantes. Tras la convocatoria de la primera Noche de los Museos en 2025, se prepara para recibir nuevamente a vecinos y visitantes en estas jornadas.

Organiza la Subsecretaría de Cultura de Bariloche y acompaña el evento el Colegio de Profesionales de Turismo de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro.