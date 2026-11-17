TEDxBariloche 2026 se prepara para una nueva edición con ideas que invitan a cuestionar lo conocido, descubrir otras miradas y repensar nuestra manera de entender el mundo.

martes 17 de noviembre de 2026

Este sábado 21 de noviembre, de 15 a 19 horas, el escenario del Hotel Sheraton Bariloche

será el punto de encuentro de ideas y miradas provenientes de distintas disciplinas. La

propuesta: compartir ideas que despierten preguntas, generen conversaciones y nos inviten

a mirar la realidad desde nuevas perspectivas.

A pocos días de una nueva edición de TEDxBariloche, tres de sus protagonistas adelantan

algunas de las ideas que compartirán con el público.

La terapia no está solo en el consultorio

Alejandro De Barbieri, psicólogo y logoterapeuta con más de treinta años de experiencia

clínica, llegará desde Uruguay a TEDxBariloche con una propuesta que invita a ampliar

nuestra mirada sobre la salud mental.

Su charla, titulada “La terapia no está solo en el consultorio”, parte de una

preocupación: una proporción importante de los trastornos mentales comienzan antes de la

adolescencia. Para De Barbieri, uno de los grandes desafíos no es solamente cómo los

tratamos, sino cuándo llegamos y a cuántas personas podemos acompañar.

Su propuesta es pensar la salud mental más allá del consultorio: en el cuerpo, las

emociones, los vínculos y el sentido que encontramos en nuestras vidas. Y recuperar algo

tan sencillo como fundamental: el valor de escuchar.

Autor de Educar sin culpa y Lo que cura es el vínculo, De Barbieri es también fundador de la

Revolución del Colibrí, una red de más de 150 psicólogos voluntarios que ofrecen espacios

gratuitos de escucha a la comunidad.

El poder de las historias que nos hacen mirar de otra manera

¿Por qué algunas historias nos conmueven, nos atrapan y permanecen en nuestra

memoria?

La periodista Gisele Sousa Dias debuta en el escenario de TEDxBariloche para compartir

su particular manera de descubrir y contar historias.

Con una trayectoria en radio y televisión, Sousa Dias ha desarrollado una forma de hacer

periodismo en la que escuchar, observar y mirar más allá de lo evidente son herramientas

fundamentales. En tiempos de tanta prisa, sobreinformación y atención fragmentada, su propuesta invita a detenernos en las historias de los demás y descubrir aquello que muchas veces pasa

inadvertido. Una oportunidad para reflexionar sobre el poder de las narraciones y su

capacidad para transformar nuestra manera de comprender la realidad.

Los secretos de nuestro patrimonio cultural sumergido

¿Qué historias permanecen ocultas bajo el agua? ¿Qué podemos descubrir sobre nuestro

pasado a partir de los restos arqueológicos sumergidos?

Dolores Elkin, arqueóloga subacuática y pionera de esta especialidad en Argentina,

compartirá su experiencia en la investigación y preservación del patrimonio cultural que se

encuentra bajo el agua.

Su charla estará centrada en un proyecto de arqueología submarina desarrollado en la

provincia de Santa Cruz, pero también abrirá una ventana hacia otros escenarios del país

donde existen vestigios de nuestra historia, incluido el lago Nahuel Huapi.

Elkin destaca el valor de TEDxBariloche como espacio para acercar la ciencia a la

comunidad y espera que su participación contribuya a que se conozca y valore más el

trabajo de los investigadores argentinos.

Su propuesta invita a descubrir un universo poco conocido y a reconocer que bajo el agua

también se conserva una parte de nuestra memoria colectiva.

Ocho miradas, ocho ideas

La edición 2026 contará también con la participación del periodista Alejandro Bercovich;

Gerardo Bartolomé, escritor y autor de La traición de Darwin; Rodo Fernández Lisi, actor

y humorista; David Gudiño, actor, dramaturgo y director de teatro; y Marcos Couch, guía

de montaña y fotógrafo.

Con más de 120 oradores que han pasado por su escenario desde sus comienzos y más de

20 millones de reproducciones de sus charlas en YouTube, TEDxBariloche se ha

consolidado como un espacio de encuentro para las ideas en la Patagonia.

Organizado por un equipo de voluntarios, sin fines de lucro y bajo licencia oficial de TED, el

evento propone mucho más que escuchar charlas: vivir una experiencia que nos permita

salir con nuevas preguntas, otras perspectivas y ganas de seguir conversando.