Tenaris fabricará en el país unas 100.000 toneladas de acero para el ducto de 24 pulgadas. El gasoducto de 48 pulgadas quedó en manos de proveedores europeos. Es una de las licitaciones clave del proyecto que se instalará en el Golfo San Matías.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Tenaris, empresa del Grupo Techint, ganó la licitación para proveer los caños del poliducto de Argentina LNG, el proyecto de YPF con Eni y XRG que prevé una planta exportadora de gas natural licuado en la costa de Río Negro. Lo confirmó el presidente de YPF, Horacio Marín, en una entrevista en el canal Neura.

Marín explicó que la selección se hizo por subasta inversa, con competencia por precio. “Fue bien competitiva y ganó Tenaris”, dijo.

El contrato comprende tuberías de 24 pulgadas, que se fabricarán en la planta de Tenaris SIAT, en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Demandarán unas 100.000 toneladas de acero. El poliducto transportará los líquidos asociados al gas desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina.

Techint salió de perdedora

La adjudicación llega después de que el Grupo Techint, enfrentado con el Gobierno nacional, quedara afuera de otras licitaciones importantes para la exportación de hidrocarburos desde Vaca Muerta. En julio, la unión transitoria de Techint y SACDE tampoco fue elegida para construir los ductos. Esa obra, estimada en 1.200 millones de dólares, quedó a cargo de Pumpco (Estados Unidos), Bonatti (Italia) y Contreras Hermanos (Argentina).

La obra

La licitación incluye dos ductos paralelos de unos 526 kilómetros, desde Neuquén hasta la costa atlántica de Río Negro. Todo el suministro de tuberías está estimado en unos 2.000 millones de dólares.

Gasoducto de 48 pulgadas: lo proveen la española Grupo Cuñado (unos 200 kilómetros) y la griega CPW (unos 300 kilómetros). Tenaris no se presentó porque no puede fabricar ese diámetro en el país, según Marín.

Próxima etapa

Río Negro avanza con la evaluación ambiental de los proyectos de exportación desde el Golfo San Matías. Con los proveedores de caños definidos, el siguiente paso es la decisión final de inversión, que habilitará la ejecución de las obras.