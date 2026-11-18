El Ejército desplegó un radar RPA-200M, de fabricación nacional, en el operativo por la visita de León XIV a Córdoba. Puede seguir más de 1.000 objetivos a la vez y tiene un alcance instrumentado de 463 kilómetros.

miércoles 18 de noviembre de 2026

El radar fabricado por Invap desplegado en la visita del papa León XOV a Argentina

El Ejército Argentino desplegó un radar de vigilancia aérea RPA-200M, desarrollado y fabricado por la empresa Invap, durante la visita del papa León XIV a Córdoba. Formó parte del dispositivo de defensa aeroespacial organizado por las Fuerzas Armadas entre el 8 y el 11 de noviembre.

El operativo fue coordinado por el Comando Conjunto Aeroespacial. Incluyó radares fijos y móviles, sistemas de comunicaciones y de comando y control, y aeronaves militares para eventuales tareas de interceptación. Se establecieron restricciones temporarias en sectores del espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba.

El radar se utilizó para controlar el tránsito aéreo durante las actividades del Papa, entre ellas las realizadas en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El dispositivo contemplaba detectar e identificar aeronaves, seguir tránsitos irregulares y sumar medios militares de forma escalonada si era necesario. No se informaron interceptaciones ni incidentes relacionados con el RPA-200M.

Características del equipo

El RPA-200M es un radar tridimensional: determina la distancia, la dirección y la altura de cada objetivo. Según Invap:

- Tiene un rango instrumentado de 250 millas náuticas (463 kilómetros). El alcance efectivo depende del tamaño y la altitud del objetivo y de las condiciones del entorno.

- Sigue más de 1.000 blancos simultáneamente.

- Detecta aeronaves comerciales, helicópteros y algunos objetivos de baja velocidad y baja altitud.

- Usa una antena de barrido electrónico activo (AESA) y módulos de nitruro de galio (GaN).

- Incorpora identificación IFF y recepción ADS-B.

- Entra en servicio en menos de 30 minutos desde su llegada al lugar y puede operarse de forma local o remota.

Incorporación al Ejército

El Ejército contrató en 2022 a Invap para fabricar dos radares móviles RPA-200M. Reemplazan capacidades antes cubiertas por los sistemas Cardion AN/TPS-44. Los equipos se entregaron el 15 de abril de 2026 y pueden integrarse al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica).

Antes del operativo por la visita papal, los radares ya habían participado en el ejercicio Libertador 2025 y en el Kekén 2026, en la Patagonia. El de Córdoba fue su primer uso en una operación real de este tipo, no su primer despliegue.