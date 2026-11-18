Los trabajadores de Atención Primaria, convocados por ATE, no atienden hoy y se concentran a las 10 en el Hospital Zonal. Reclaman mantenimiento y seguridad tras el accidente de un sillón odontológico que lesionó a una odontóloga.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Un sillón odontológico estalló en el barrio San Francisco hiriendo a una profesional

Los 14 centros de salud de Bariloche no atienden hoy, miércoles 18 de noviembre, por un paro de 24 horas de los trabajadores de Atención Primaria. La medida fue convocada por ATE Seccional Bariloche a partir de una asamblea.

A las 10 habrá una concentración y una conferencia de prensa en el ingreso del Hospital Zonal Ramón Carrillo, por calle Moreno. Entre los pedidos figura la presencia del ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis.

El conflicto se profundizó tras lo ocurrido el martes 10 de noviembre en el CAPS del barrio San Francisco III. Allí se rompió la botella presurizadora de un sillón odontológico y una odontóloga sufrió lesiones auditivas y musculares. No había pacientes en el establecimiento.

Después del episodio, el Hospital Zonal suspendió de forma preventiva la atención odontológica en los centros que tienen ese equipamiento, hasta completar las revisiones técnicas.

Los trabajadores sostienen que el hecho no fue aislado y que refleja problemas de mantenimiento, infraestructura y seguridad advertidos antes mediante notas. También señalaron que, en distintas ocasiones, son los vecinos quienes colaboran con arreglos.

Los reclamos son:

Peritaje y revisión técnica urgente del equipamiento odontológico.

Auditoría integral de las condiciones laborales y edilicias de los 14 centros.

Plazos concretos para resolver las deficiencias y un sistema de mantenimiento preventivo.

Atención médica y acompañamiento psicológico para la trabajadora lesionada.

Recorrida de un equipo de Seguridad e Higiene por los centros de salud y el Hospital Zonal, con informe técnico.