El dólar cerró en 5,94 reales, 19,5% más que a principios de octubre, mientras que en Argentina subió 6,5%. En el verano de 2026, los argentinos destinaron US$ 2.700 millones a gastos turísticos y otros consumos con tarjeta.

lunes 23 de noviembre de 2026

El dólar subió 19,5% frente al real en pocas semanas y abarató a Brasil para los argentinos, a menos de un mes y medio del inicio del verano. La cotización cerró el jueves en 5,94 reales, contra 4,97 de comienzos de octubre. En Argentina, el dólar minorista terminó en $1.585, con una suba acumulada de alrededor de 6,5%.

Con esa cotización, US$ 1.000 equivalen a 5.940 reales; a principios de octubre eran 4.970. Son 970 reales más con el mismo presupuesto en dólares.

Según el Banco Central (BCRA), entre enero y marzo de 2026 se destinaron US$ 2.700 millones a cancelar gastos turísticos y otros consumos con tarjetas en moneda extranjera: unos US$ 1.000 millones en enero, US$ 900 millones en febrero y US$ 800 millones en marzo. La cifra es una estimación del BCRA sobre el destino de las divisas adquiridas y no corresponde solo a compras de turistas en el exterior: también incluye pagos a proveedores internacionales hechos desde Argentina.

Diferencia de precios

Un relevamiento sobre precios turísticos encontró que Brasil era más barato en 22 de los 29 productos y servicios comparados, con una diferencia promedio de 24% a favor del país vecino. Entre los ejemplos:

- Una compra de cinco productos de supermercado costaba $20.902 en Argentina y $13.834 en Brasil, 33,8% menos.

- Un plato principal en restaurantes turísticos de Brasil costaba entre $11.120 y $38.920. En Argentina, los valores relevados iban de $28.000 a $45.000 por persona.

La inflación argentina fue de 2,2% en octubre; en Brasil, de 0,14%. En los primeros diez meses de 2026 acumuló 26,3%, frente a un aumento del dólar de 6% hasta octubre. Esa brecha aprecia el peso en términos reales: los precios locales suben en dólares mientras los brasileños bajan.

El efecto excede al turismo. Afecta la competitividad de las exportaciones argentinas y puede favorecer las importaciones desde Brasil, principal socio comercial del país.

Mar del Plata, Pinamar y Bariloche, entre otros centros turísticos argentinos enfrentarán la competencia de las playas brasileñas en un contexto de consumo interno aún debilitado.

La suba del dólar frente al real también presiona la estrategia cambiaria del ministro de Economía, Luis Caputo, que apuesta a sostener la estabilidad del dólar como ancla de la desinflación.