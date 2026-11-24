Los terrenos están en Bustillo y Bach. La iniciativa tiene como objetivo construir un centro de datos para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial.

martes 24 de noviembre de 2026

El Poder Ejecutivo de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar a ALTEC a vender mediante licitación pública dos terrenos que posee en el sector de Llao Llao, en Bariloche. Los recursos obtenidos se destinarían a financiar la construcción de la nueva sede de la empresa estatal en el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche (PITBA) y la instalación de un centro de datos secundario, que incluiría infraestructura para el desarrollo de inteligencia artificial.

Los inmuebles que se pretende poner a la venta se encuentran sobre la avenida Exequiel Bustillo y la calle Bach. Según los fundamentos del proyecto, el primero cuenta con una superficie de 12.737,60 metros cuadrados, mientras que el segundo tiene 6.142,34 metros cuadrados. El Ejecutivo explicó que ambos terrenos “carecen de destino” desde que ALTEC adquirió nuevos inmuebles dentro del PITBA, donde se proyecta concentrar sus futuras instalaciones y actividades tecnológicas.

La iniciativa incorpora tasaciones realizadas por martilleros para establecer los valores de referencia de los terrenos. Para el lote ubicado sobre avenida Exequiel Bustillo se determinaron valores de entre 764.256 y 1.550.000 dólares, mientras que para el inmueble de calle Bach las estimaciones oscilan entre 337.829 y 345.000 dólares. El proyecto establece que el precio base de la licitación no podrá ser inferior a la mayor tasación actualizada de cada propiedad ni a su correspondiente valuación fiscal.

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que el dinero obtenido por las ventas tendrá un destino específico y limitado a gastos de capital vinculados con el desarrollo de las nuevas instalaciones. Entre los conceptos autorizados figuran el proyecto y la dirección de obra, la construcción civil, la infraestructura eléctrica, los sistemas de climatización y seguridad, y la adquisición de equipamiento informático. Además, el artículo 4 prohíbe utilizar esos fondos, “aun de modo transitorio”, para afrontar gastos corrientes, salarios, deudas o distribución de utilidades.

En cuanto al mecanismo de administración, el proyecto dispone que el producido de la licitación sea depositado en una cuenta especial abierta en el agente financiero de la Provincia, con un registro contable separado. También establece que ALTEC deberá presentar un informe anual que detalle el procedimiento licitatorio, los movimientos de esa cuenta y el avance de las obras financiadas. De esta manera, la iniciativa incorpora mecanismos específicos de seguimiento sobre la utilización de los recursos provenientes de la operación inmobiliaria.

Un centro de datos con alcance regional

En los fundamentos, el Gobierno provincial también justifica la construcción de un centro de datos secundario en Bariloche por razones vinculadas con la seguridad informática y la continuidad operativa de los servicios tecnológicos.

El proyecto señala que la nueva infraestructura estará ubicada a casi 700 kilómetros del centro de datos principal de ALTEC, situado en Viedma.

Esa distancia es relacionada con un reglamento nacional de ciberseguridad que establece una separación geográfica de 1.500 kilómetros entre sitios, aunque dicha exigencia alcanza al Sector Público Nacional y no constituye una obligación general para las provincias. Según el Ejecutivo, la iniciativa permitirá colocar a Río Negro “en línea con el estándar de separación geográfica”.

La propuesta también contempla infraestructura tecnológica destinada a inteligencia artificial, en el marco de la ampliación de las capacidades operativas de la empresa estatal.

El Ejecutivo define la operación inmobiliaria como una “sustitución de activos” y sostiene que el patrimonio público no disminuirá, ya que los terrenos que actualmente no tienen un destino previsto serían reemplazados por inversiones en infraestructura tecnológica.

El objetivo es trasladar los recursos obtenidos por la venta hacia instalaciones consideradas estratégicas para el funcionamiento de ALTEC.

Por último, los fundamentos del proyecto recuerdan que la Fiscalía de Estado consideró jurídicamente viable avanzar con la licitación pública, aunque estableció dos condiciones: contar con autorización legislativa y determinar expresamente en la ley el destino de los fondos.

En ese marco, el Poder Ejecutivo remitió la iniciativa a la Legislatura para su tratamiento. La autorización para vender los dos terrenos y financiar las obras en el PITBA dependerá de la aprobación del proyecto por parte de los legisladores provinciales.