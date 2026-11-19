La empresa familiar cumplió 19 años de trayectoria y sumó un nuevo local en Anasagasti 470, casi Beschtedt. El espacio incorpora una propuesta de autoservicio, con productos envasados y fraccionados, y marca un nuevo paso en la expansión del emprendimiento de los hermanos Sepúlveda.

jueves 19 de noviembre de 2026

Carnicerías del Barrio continúa con su plan de expansión y lo celebra con la inauguración de su quinta sucursal. El nuevo espacio ofrece productos envasados y fraccionados, con la calidad que caracteriza a la firma familiar y bajo el lema que la identifica: “Donde la carne se corta con cuchara”.

El local está ubicado en Anasagasti 470, entre Palacios y Beschtedt, junto al frigorífico Triple S, otra de las unidades de negocio de la familia Sepúlveda. La empresa nació durante la pandemia con el objetivo de abastecer a emprendimientos gastronómicos, comercios y clientes del sector mayorista.

Los hermanos Maxi, David y Hugo Sepúlveda no solo apuestan al crecimiento comercial, sino también a mantener los estándares de calidad de sus productos en cada uno de sus locales.

La historia de la firma comenzó hace 19 años en la calle Sobral, donde Maxi y Hugo iniciaron la venta de carnes en un centro comercial. Más tarde, la actividad se trasladó a la calle 2 de Agosto, junto a la vivienda familiar, donde el proyecto emprendedor tomó impulso. David se incorporó posteriormente al negocio, mientras que Hugo, su padre, estuvo al frente del local durante varios años.

Con el tiempo llegaron nuevas sucursales: la de Tiscornia 1297, en la esquina de Rivadavia; la de 12 de Octubre 1599, en la intersección con Los Ñires; y la ubicada en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo. De esta manera, Carnicerías del Barrio extendió su presencia comercial hacia distintos sectores de Bariloche.

En diálogo con Económicas Bariloche, Maxi explicó que una de las principales características del nuevo establecimiento es su modalidad de venta por autoservicio.

“Focalizamos en ofrecer al cliente un producto envasado, de precio diferenciado, con un sector especial de elaborados como milanesas y chacinados”, señaló. Además, explicó que la intención es que los clientes puedan conocer la propuesta, elegir los cortes y acceder a productos con valores diferenciados mediante una experiencia de compra sencilla.

Por su parte, David repasó el proceso de crecimiento de la compañía, que lleva casi dos décadas de trabajo familiar.

“Arrancaron mis hermanos, luego se sumaron mis padres y por último me sumé a la empresa. El inicio fue con una carnicería en calle Sobral, luego en calle Dos de Agosto, donde vivimos toda la vida”, recordó.

El recorrido comercial también incluyó una sucursal en el kilómetro 4 de la avenida de los Pioneros, que posteriormente se trasladó a Tiscornia y Rivadavia. Durante la pandemia, la familia puso en marcha el frigorífico Triple S y, más adelante, abrió el local del kilómetro 12 de Bustillo, destinado a abastecer a los clientes de esa zona.

Con la quinta sucursal, Carnicerías del Barrio suma un nuevo punto de venta y consolida un modelo de negocio familiar que, después de 19 años, continúa ampliando su presencia en Bariloche.