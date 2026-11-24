El Hospital Zonal Bariloche llevará adelante el próximo sábado 28 de noviembre una campaña de colocación de dispositivos intrauterinos (DIU) y realización de ecografías de control, en el Hospital Modular ubicado en el kilómetro 8 de Pioneros.

martes 24 de noviembre de 2026

La jornada se desarrollará de 8 a 20 horas y estará dirigida a la comunidad, con prioridad para pacientes que no cuenten con obra social.

Para acceder a las prestaciones será necesario acercarse previamente al establecimiento para solicitar un turno. La asignación se realizará de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

La iniciativa busca facilitar el acceso a controles y prestaciones de salud sexual y reproductiva.

El Hospital Modular se encuentra ubicado sobre la Ruta Provincial 82, en el kilómetro 8 de avenida de los Pioneros.