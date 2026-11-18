La nueva Ley de Farmacias impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck permitirá acercar medicamentos a Ñorquinco, Comallo y Pilcaniyeu. La iniciativa busca evitar que los vecinos deban trasladarse a otras ciudades para acceder a sus tratamientos.

miércoles 18 de noviembre de 2026

El Gobierno de Río Negro pondrá en marcha a partir de diciembre una nueva red de botiquines farmacéuticos destinada a los afiliados del IPROSS en localidades de la Región Sur. La primera etapa alcanzará a Ñorquinco, Comallo y Pilcaniyeu, donde los vecinos podrán acceder a medicamentos ambulatorios sin tener que recorrer largas distancias.

La medida forma parte de la implementación de la nueva Ley de Farmacias, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, que introduce cambios en el sistema farmacéutico provincial y habilita nuevas modalidades para mejorar la distribución y el acceso a los medicamentos.

Durante el aniversario de Ñorquinco, Weretilneck destacó la importancia de acercar los servicios de salud a las comunidades más alejadas. “Vivir en una localidad pequeña no tiene que significar tener que viajar kilómetros para acceder a un medicamento”, sostuvo el mandatario.

La reforma incorpora herramientas como la receta electrónica, la telefarmacia y nuevas alternativas para la distribución y entrega segura de medicamentos. Estas modalidades buscan dar respuestas a las dificultades que enfrentan los habitantes de localidades pequeñas, donde la disponibilidad de farmacias y servicios sanitarios suele ser limitada.

Por su parte, la presidenta del IPROSS, Ivana Porro, remarcó que el objetivo es garantizar una mayor presencia de la obra social en todo el territorio provincial y mejorar la atención de sus afiliados.

La primera etapa comenzará en diciembre en las tres localidades mencionadas, con la posibilidad de extender progresivamente el sistema a otros puntos de Río Negro.

Con esta iniciativa, la Provincia busca reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los medicamentos y evitar que vivir lejos de los centros urbanos represente una dificultad adicional para cuidar la salud.