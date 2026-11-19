El paciente es de Bariloche y está en el Hospital Ramón Carrillo. La dirección informó que su estado es estable. Epidemiología identificó a sus contactos estrechos y busca determinar dónde se contagió.

jueves 19 de noviembre de 2026

Un hombre de 31 años con hantavirus está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. La dirección del hospital informó que su estado es estable y que recibe atención médica.

Tras la confirmación del caso, Epidemiología identificó a las personas que tuvieron contacto cercano con el paciente. Se aplicaron las medidas de prevención y aislamiento previstas. Las autoridades intentan establecer dónde se produjo el contagio.

En lo que va de 2026, la región registró otros casos. El primero fue en El Bolsón y el paciente fue dado de alta. Un policía de Bariloche, de 39 años, murió por la enfermedad en el verano. Luego se confirmó el de un vecino de 45 años que había hecho desmalezamiento y limpieza en zonas con posible presencia de roedores. Ingresó al Hospital Zonal Ramón Carrillo en mayo, estuvo en terapia intensiva con cuadro respiratorio estable y oxigenoterapia convencional, y sus contactos estrechos fueron aislados sin síntomas.

En junio, el Hospital Zonal confirmó el caso de la esposa de ese paciente, unos 45 días después de que él enfermara. El hombre ya había recibido el alta. Ella había cumplido los 21 días de aislamiento preventivo sin síntomas. En los días previos tuvo un cuadro que se atribuyó en principio a una infección urinaria, y después fiebre, dolores musculares y tos. El laboratorio confirmó el diagnóstico y quedó internada en terapia intensiva. El hospital explicó que la internación en esa unidad fue una medida de precaución para monitorearla de forma permanente. Su estado general era estable.

El hantavirus se transmite sobre todo por contacto con secreciones de roedores infectados, en especial el ratón colilargo. Para los contactos estrechos, el protocolo prevé 21 días de aislamiento preventivo.