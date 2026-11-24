Una mujer ágil entró por una ventana en Lomas del Correntoso, a las 11 de la mañana y con la casa sin sus moradores. Se llevó un dron, una notebook, relojes y un taladro. Las cámaras la registraron, pero la Policía aún no logró dar con su identidad.

martes 24 de noviembre de 2026

Una mujer forzó una ventana de una vivienda en el barrio Lomas del Correntoso, en Villa La Angostura, y se llevó equipos tecnológicos y herramientas. El robo ocurrió el sábado, alrededor de las 11, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Lomas del Correntoso es un barrio residencial de la localidad cordillerana, sobre el lago Correntoso.

Según relató la damnificada a Diario Andino, la mujer actuó cuando no había nadie en la casa. Rompió una abertura, entró y sacó relojes, un dron, una notebook y un taladro. Guardó todo en una mochila y se fue.

Las cámaras de la zona muestran dos momentos. En el primero, la mujer camina hacia la casa sin bultos. Minutos después, sale con una mochila cargada. Las imágenes forman parte de la investigación.

Los propietarios hicieron la denuncia en la comisaría. Policías y peritos fueron a la casa, inspeccionaron el lugar y levantaron rastros y huellas dactilares de la ventana y del interior. El objetivo es identificar y detener a la sospechosa.

Hasta el momento no se informó su identidad ni detenciones. Tampoco se difundió el valor total de lo robado.