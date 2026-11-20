La mercadería, valuada en $17.560.000, estaba en un depósito de una empresa de encomiendas. La causa investiga una presunta infracción a la Ley de Marcas.

viernes 20 de noviembre de 2026

Gendarmería Nacional secuestró 1.102 prendas deportivas presuntamente falsificadas durante un procedimiento en un depósito de encomiendas de Bariloche. Según la valuación de la fuerza, la mercadería asciende a $17.560.000.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Bariloche", con apoyo técnico del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos.

De acuerdo con lo informado por la fuerza, el procedimiento comenzó con un control preventivo en el depósito de una empresa de encomiendas de la ciudad. Con autorización del Juzgado Federal de Garantías, los efectivos abrieron cajas y bolsas que había en el lugar. Primero descartaron la presencia de material pirotécnico o explosivo y luego hallaron la indumentaria, cuya comercialización podría constituir una infracción a la Ley Nacional 22.362, de Marcas y Designaciones.

El conteo se hizo ante testigos. El detalle de lo secuestrado es el siguiente:

- 378 pantalones cortos

- 352 remeras

- 251 pantalones largos

- 101 camperas

- 20 buzos

La Fiscalía Federal Descentralizada de Bariloche intervino en las actuaciones y dispuso el secuestro de la totalidad de las prendas, que quedaron a disposición de la magistratura interviniente en el marco de la investigación.