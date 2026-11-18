La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el 5 de noviembre un recurso de queja de la Dirección Nacional de Migraciones y dejó firme la anulación de la expulsión de Teresita del Tránsito Aguilar Leuquén. La mujer, de nacionalidad chilena, fue condenada por partícipe necesaria en 2017 a 12 años de prisión por el homicidio de Miguel “Mecha” Garnica, y está a punto de salir libre.

miércoles 18 de noviembre de 2026

A 11 años del brutarl crimen de Miguel Garnica, por el que condenaron a integrantes de una familia y allegados, la justicia federal y la Corte Suprema beneficiaron a una de las implicadas, Teresita del Tránsito Aguilar Leuquén. Argentina había dispuesto su expulsión del país, pero el fuero federal terminó dando de baja esa posibilidad.

La mujer, de nacionalidad chilena y condenada por partícipe necesaria del crimen, está por cumplir su condena y salir en libertad, según destacó el sitio Tribunal de la Calle.

El rechazo se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Ese artículo no implica una sentencia de fondo ni establece que la expulsión no pueda disponerse. El ministro Ricardo Lorenzetti dejó aclarado ese alcance.

El 8 de junio de 2022, Migraciones canceló la residencia permanente de Aguilar Leuquén, declaró irregular su permanencia y ordenó expulsarla a Chile, con prohibición de reingreso. Aplicó el artículo 62, inciso b, de la Ley 25.871, que prevé la cancelación de la residencia ante una condena por delito doloso superior a cinco años. En octubre de 2023 rechazó su recurso jerárquico.

La mujer planteó que vive en el país desde hace casi 50 años, que obtuvo la residencia permanente en 1985 y que su familia está radicada en la Argentina. Dijo tener cuatro hijos adultos y nueve nietos menores, y que uno de sus hijos tiene discapacidad intelectual moderada y epilepsia. Agregó que no tiene familiares en Chile y que necesita medicación diaria.

El Juzgado Federal de Bariloche anuló en noviembre de 2024 las dos disposiciones por “carencia absoluta de fundamentación”. El juez consideró que Migraciones no analizó los argumentos de la mujer y se limitó a citar la causal legal. Ordenó dictar un nuevo acto fundado. No le reconoció un derecho a permanecer en el país ni impidió que el organismo vuelva a decidir.

Aguilar Leuquén cumplió parte de la pena en el Penal 3 de Bariloche, donde hizo cursos y siguió sus estudios primarios. Obtuvo la libertad condicional el 21 de diciembre de 2023. La condena está próxima a agotarse. Vive en el barrio Eva Perón, donde ocurrió el crimen.

El crimen

Garnica fue asesinado entre la tarde del 29 y la mañana del 30 de enero de 2015 en una vivienda del barrio Eva Perón, en el Alto de Bariloche. Según la investigación, lo llevaron engañado a la casa porque sospechaban que había participado en un hecho previo contra su entorno. Lo retuvieron y le dispararon tres veces. Después quemaron la estructura de una letrina del predio, arrojaron el cuerpo, lo cubrieron con cemento fresco, basura y tierra, y lo encontraron semanas después, tras la denuncia de la familia y los rastrillajes en el terreno.

Los condenados

Aníbal Segundo Chávez Aguilar: prisión perpetua, en diciembre de 2017.

Claudio Maximiliano Bascur: prisión perpetua, en diciembre de 2017. Ambos fueron condenados como coautores de homicidio agravado por alevosía.

Teresita Aguilar Leuquén: 12 años de prisión, en diciembre de 2017, como partícipe necesaria.

Paul Chávez Aguilar: 10 años de prisión. Es hijo de Aguilar Leuquén y hermano de Aníbal. Fue detenido durante un allanamiento en el domicilio familiar y quedó procesado con prisión preventiva como coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, alojado en el Penal 3. Aníbal Chávez Aguilar lo desvinculó del hecho cuando confesó ser el autor del crimen.

Víctor Alfonso Tecas Vera: 5 años por encubrimiento agravado, en un juicio abreviado homologado a fines de 2020. Estuvo prófugo durante el primer juicio.

Un integrante de la familia que era menor de edad en el momento del hecho: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por encubrimiento. Compró las bolsas usadas para ocultar el cuerpo.

Otro hijo de Aguilar Leuquén, José Evaristo Chávez Aguilar, cumple una pena única de 26 años por otros dos homicidios: los de David Oyarzo y Sebastián Ojeda Ferro. No fue condenado por el crimen de Garnica.