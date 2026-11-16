La Policía de Río Negro incorporó cinco camionetas para reforzar la prevención en Bariloche y la región

La Unidad Regional III recibió cinco nuevas camionetas 0 kilómetro que fueron distribuidas entre dependencias policiales de Bariloche, Comallo y Ñorquinco, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y ampliar la cobertura operativa en la jurisdicción.

lunes 16 de noviembre de 2026

El jefe de la Unidad Regional III, Comisario Inspector Nelson Torres, encabezó el sábado pasado el acto de entrega de las nuevas unidades, que fueron asignadas a distintas dependencias de la zona cordillerana.

Tres de las camionetas fueron destinadas a las Comisarías Segunda, 27 —con asiento en el barrio Melipal— y 28 de Bariloche. Las dos restantes fueron asignadas a las unidades policiales de Comallo y Ñorquinco.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche, ubicadas en el acceso este a la ciudad. Tras la entrega, los nuevos móviles comenzaron a prestar servicio en sus respectivas jurisdicciones.

La incorporación de las unidades permitirá fortalecer la capacidad operativa de las dependencias y optimizar el despliegue de los recursos policiales, especialmente en las tareas de prevención y cobertura territorial.