Policiales
La Policía de Río Negro incorporó cinco camionetas para reforzar la prevención en Bariloche y la región
El jefe de la Unidad Regional III, Comisario Inspector Nelson Torres, encabezó el sábado pasado el acto de entrega de las nuevas unidades, que fueron asignadas a distintas dependencias de la zona cordillerana.
Tres de las camionetas fueron destinadas a las Comisarías Segunda, 27 —con asiento en el barrio Melipal— y 28 de Bariloche. Las dos restantes fueron asignadas a las unidades policiales de Comallo y Ñorquinco.
La ceremonia se realizó en las instalaciones del Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche, ubicadas en el acceso este a la ciudad. Tras la entrega, los nuevos móviles comenzaron a prestar servicio en sus respectivas jurisdicciones.
La incorporación de las unidades permitirá fortalecer la capacidad operativa de las dependencias y optimizar el despliegue de los recursos policiales, especialmente en las tareas de prevención y cobertura territorial.