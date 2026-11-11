Motociclista embistió a un hombre que cruzaba por la senda peatonal

El accidente ocurrió este martes en Charcao y la ruta. Los demás vehículos se detuvieron para ceder el paso a peatón pero el motociclista siguió y lo atropelló.

miércoles 11 de noviembre de 2026

El conductor de una moto KTM de 200 cc atropelló a un hombre que cruzaba la ruta 40, al esquivar a los autos que se detuvieron para cederle el paso al peatón.

El accidente ocurrió a la 18 de este martes en inmediaciones del barrio El Frutillar. Todos los autos se detuvieron para permitir a un joven de 25 años que cruce la arteria por la “cebra”. Sin embargo el motociclista, de 23, esquivó la fila de autos detenidos para tratar de continuar avanzando.

Allí embistió al joven, que sufrió una herida en un hombro. Personal de la ambulancia no sólo asistió a la víctima, sino también a quien provocó el accidente, debido a que acusaba fuertes dolores en sus extremidades inferiores.