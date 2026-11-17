Aunque la hipótesis principal es una caída accidental, la causa no está confirmada. Los investigadores reconstruyen con quién estuvo antes de morir y esperan los resultados de la autopsia.

martes 17 de noviembre de 2026

La Islita, en san martin de los andes, donde encontraron el cuerpo

El Ministerio Público Fiscal y la Policía investigan las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado el viernes 13 de noviembre en un zanjón del paraje La Islita, a unos 10 kilómetros del centro de San Martín de los Andes.

Alrededor de las 16, la Policía recibió un aviso por una persona desvanecida cerca de un sendero de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, dentro del Parque Nacional Lanín. Al llegar, los efectivos constataron que el hombre ya no tenía signos vitales.

El cuerpo estaba en una zona con pendiente irregular y rocas de gran tamaño. El comisario inspector Félix Oscar Gómez, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Lagos del Sur, dijo a LM Neuquén que todavía no se puede establecer con certeza cómo ocurrió, pero que los primeros indicios apuntan a un accidente. La hipótesis principal es que el hombre trastabilló, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra una piedra.

La víctima no era turista. Vivía en San Martín de los Andes, pertenecía a la comunidad del sector y conocía el terreno.

Los investigadores también reconstruyen las horas previas. Según los primeros datos, el hombre se habría encontrado con otras personas del mismo sector antes de morir.

La Justicia ordenó la autopsia y estudios complementarios para determinar la causa de muerte y descartar otros factores. Los resultados aún no se conocen y son los que permitirán confirmar si se trató de una caída accidental.